Alfredo Adame presume su colección de armas de fuego

Alfredo Adame aseguró a los medios de comunicación que no es ningún traficante de armas como lo afirmó Gustavo Adolfo Infante.

Adame aclaró que acude a firmar una medida cautelar por los problemas que ha tenido con el SAT y desmintió que este enfrentando un proceso en libertad condicional por el uso indebido de armas de fuego.

La vez pasada que yo vine a firmar un simpático me tomó unas fotos e inmediatamente les habló, se las quiso vender o se las dio y no sé qué. Y entonces te dijo que yo tengo un proceso en el que la Secretaría de la Defensa Nacional me detuvo por tráfico de armas y entonces estoy sujeto a un proceso por tráfico de armas y que vengo a firmar los días primero y 15.

Alfredo Adame no dudo en presumir ante las cámaras de la prensa la colección de armas que tiene en su casa, el conductor aseguró que cuenta con todos los permisos de transportación y los registros ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Alfredo Adame afirmó que hasta el momento no ha tenido ningún problema con las autoridades mexicanas por la portación de armas de fuego.

Yo lo que tengo son armas de tirador; voy a tres campos de tiro en el Estado de México, voy a otros dos campos de tiro que están al lado de Tres Marías. Y durante muchos años fui a concursos de tiro.

(Ann Ventura)