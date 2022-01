Alfredo Adame niega a sus hijos: "No llevan mi sangre y no son mis hijos"

El polémico actor, Alfredo Adame continúa sorprendiendo a sus fans y usuarios de redes sociales pues luego de revelar que tiene preparada otra demanda contra Laura Bozzo, ahora el también conductor habló de su separación con Mary Paz Banquells y desconoció a los hijos que tuvieron juntos.

Cabe señalar que Alfredo Adame fue cuestionado por varios medios de comunicación, donde señaló que daba una pensión alimenticia para Sebastián, pero "ya no procede porque ya es mayor de edad, tiene 22 años".

"Precisamente ahorita en febrero empiezo a cerrar ese asunto. Ya estamos divorciados, ya solo queda la división de bienes, que no le toca nada porque estamos casados por bienes separados y ella nunca puso un peso partido por la mitad", añadió.

Por último, Alfredo Adame externó una declaración muy polémica sobre sus hijos: "No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco y los quité de mi herencia desde hace un año".

(Azucena Uribe)