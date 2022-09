Es bien sabido que Alfredo Adame acostumbra estar envuelto en situaciones polémicas, ya sea por sus actitudes, pleitos o declaraciones y en este caso es por lo que expresó sobre Laura Bozzo, con quien coincidió en un vuelo de avión en Monterrey.

El actor y conductor de televisión se burló de la presentadora peruana, al comentar que Laura Bozzo estaba "filmando La momia 14, en unas Dunas que están cerca de Monterrey".

"Y también la contrató Aeroméxico para una promoción de Halloween para que suba a espantar niños en los aviones", agregó Adame en tono de burla, para Delarosa.tv.

Expresó que al verla en el avión "por tantito me da un infarto; ya tengo 64 años, ella tiene 78 (creo)". Insistió en que Laura Bozzo está filmando "La Momia 14, restirada y remasterizada".

Adame comentó que se la vio en el avión, porque "me andaba correteando la bruja ésta; pues se enteró que andaba yo en Monclova y creo que hasta Monclova me iba a ir a buscar".

El actor también habló sobre su presentación como DJ en Monclova, Coahuila. Contó que le había ido muy bien con los "chavos". Dijo que no sabía si participaría en la próxima edición de La Casa de los Famosos, pero indicó que dependería de quiénes vayan a entrar, y que a él le hubiera gustado estar junto a "La Bozzo" para poder "despecharla".

La enemistad entre Adame y Bozzo

Es de público conocimiento la enemistad que existe entre Laura Bozzo y Alfredo Adame. El problema entre las dos figuras públicas inició cuando Alfredo Adame se postuló como candidato para la alcaldía de Tlalpan en 2018 en conjunto con otros artistas, como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña y Ernesto D´ Alessio.

Ante la gran ola de artistas en busca de un cargo político, Laura Bozzo dio a conocer su opinión y dijo que la parecía "repugnante". El comentario de la conductora realmente trascendió en el tiempo y fue tan solo el principio del problema.

Posteriormente, Alfredo Adame asistió como invitado al programa "Laura Sin Censura" en el que la conductora le explicó su opinión sobre su postulación. "Después de lo que me pasó en Perú que terminé chingada porque estaba en televisión y me metí en política; yo creo que nadie se debe meter del mundo artístico en la política"; a lo que luego añadió que el comentario no había sido expresamente dirigido a él sino a todos los artistas.

A medida que se fue desarrollando la pelea, los comentarios empezaron a ponerse más turbios y finalmente Laura le pidió al actor que se retirara del programa luego de que él le dijera que le daba "asco".

"Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón", dijo el actor.

Durante la misma transmisión Bozzo lo señaló de misógino y aseguró conocer varias de las historias en relación con su exmujer y su familia.

Luego de la terrible pelea no hubo interés de conciliación de ninguna de las partes.