Alfredo Adame le hace el feo a Belinda: "A mí me gustan las hembrotas"

Uno de los conductores de televisión más polémicos sin duda es Alfredo Adame que recientemente protagonizó una pelea en vía y fue cuestionado sobre la ruptura de Belinda y Christian Nodal dejando en claro que es una mujer muy atractiva, pero no es su "tipo".

En entrevista con varios medios, Alfredo Adame señaló que Belinda no es el tipo de mujer que le gusta, aunque aclaró que la ex novia de Christian Nodal es una joven muy hermosa.

"Tengo a lo mejor una obsesión por ese tipo de mujeres (con curvas). A mí me gustan las mujersotas, no me gustan las delgaditas, bonitas. Yo nunca andaría con una belleza como Belinda porque es una niña muy menudita, muy bonita, pero no es el tipo de mujer que me gusta. A mí me gustan las hembrotas, las mujersotas", indicó.

En cuanto le preguntaron cuál es su tipo ideal de mujer, el conductor señaló que le gustan con curvas como Chiquis Rivera. Además, comentó que también le parecía atractiva la mamá de Chiquis, Jenni Rivera.

"La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, Jenni Rivera. Son el tipo de mujeres que a mí me gustan. Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele, pero si le gustan maduritos te mando un beso, un saludo. Yo siempre decía: 'Qué guapa es la Jenni Rivera'. La conocí en dos eventos y me encantaba", contó el actor.

Hablando de Belinda, la prensa le cuestionó sobre el fin de la relación de la cantante y de Christian Nodal, por lo que mencionó que sólo ellos saben la razón por la que terminaron su noviazgo y añadió que seguramente en un futuro los famosos encontrarán a su media naranja. "Belinda es una niña muy guapa, muy preciosa, canta muy bien y seguro se va a encontrar con 50 galanes más y Nodal es un cuate muy querido por la gente y se va a encontrar 50 más y va a llegar el día en que van a encontrar su media naranja".

(Azucena Uribe)