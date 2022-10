El pasado 28 de septiembre Alfredo Adame se vio envuelto en una riña luego de que se registró un incidente afuera de su casa, donde perdió la vida un policía, y el actor casi pierde el ojo derecho, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia este lunes 10 de octubre, así lo dio a conocer en sus redes sociales.





ALFREDO ADAME ENTRA A QUIRÓFANO PARA CIRUGÍA DE EMERGENCIA

El actor informó que la cirugía comenzaría a las 8:30 de la mañana y que duraría aproximadamente tres horas para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, ya que sufrió múltiples fracturas luego de la golpiza que le dieron dos sujetos hace un par de semanas cuando estaba afuera de su casa.

"Estoy aquí en el Hospital Gea González. Me llamaron el viernes en la noche y me dijeron que ya de emergencia la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se puede arriesgar a que sobre todo esta fisura, el daño que está aquí (debajo del ojo) se puede llegar a hacer mayor".

Además de las múltiples fracturas en el pómulo derecho, Adame señaló que había sufrido desprendimiento de retina, por lo que la visión de su ojo derecho estaba más que comprometida, por lo que fue necesario para que entrara a cirugía.

¿QUIÉN AGREDIÓ A ALFREDO ADAME?

En entrevista con TV Azteca, detalló que se encontró con una persecución de policías y presuntos delincuentes, pero al querer ayudar fue golpeado por un hombre que era perseguido por los oficiales.

"Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves... después les cuento... estoy bien", escribió en su Instagram donde tiene 161 mil seguidores.

(Lérida Cabello)