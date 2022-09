Alfredo Adame, quien desde años atrás mantiene una fuerte enemistad con Gustavo Adolfo Infante, lo tachó de "mitómano" y "mentiroso" nuevamente, esta vez por la discusión que tuvo con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Durante la emisión del programa "Sale el sol" de este 8 de septiembre, Infante se fue contra sus compañeras, diciendo que ellas no hacían su trabajo y porque, supuestamente Vega-Biestro desacreditaba sus notas, mientras que ella y Alvarado no harían los mismos esfuerzos que él en el programa, pues no habían podido sacar información exclusiva, y advirtió que dejaría el programa si no se iba Joanna.

ALFREDO ADAME ARREMETE CONTRA GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Ante esta polémica, Adame reaccionó, señalando nuevamente que ya hay varios artistas reuniéndose para sacarlo de la televisión, además de que lo tachó de "alcohólico", "drogadicto".

"La solución es: no vean esa porquería de programa. Fuera este cerdo alcohólico y drogadicto, violador, acosador mitómano y mentiroso, bótenlo de la televisión y los medios. Imagen Televisión, cuidado con este cerdo que los va a hundir".

"LA FAMILIA ARTÍSTICA NO LO QUEREMOS"

El conductor sentenció que próximamente se le aplicará la ley del hielo a Gustavo Adolfo Infante y nadie le dará entrevistas.

"La familia artística no lo queremos, próximamente se le aplicará la ley del hielo y nadie le va a dar entrevistas, si es que no lo meten a la cárcel por la violación de una menor y 5 asuntos más contra menores de edad. Ahí está Kaffie que es mucho mejor, además Infante no es periodista, evítense un escándalo mayor", se lee en el mensaje de Alfredo Adame.

Además del polémico conductor, varios artistas se han unido en apoyo a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro como. Linet Puente, Héctor Navarro, Sylvia Pasquel, Angélica Palacios, Laura Zapata y Sergio Mayer, éste último subió una carta a Twitter pidiendo a Imagen TV y sus directivos que "reconsideren tener dentro de sus filas a personas que dañan la reputación del canal y las costumbres de las familias mexicanas".

(Lérida Cabello)