Alfredo Adame arremete contra su ex esposa, esto fue lo que dijo sobre ella

Yo creo que ya hoy, bueno siempre he pensado que es, pasa por el problema de psicosis, es psicótico, porque además, él crea historias y sí se las cree, o sea la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias y las vive plenamente y así como te las está contando el en su mente, las está viviendo, aunque no sean reales. O aunque sea una situación que no existió, pero sí tiene ese problema.