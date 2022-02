Alfredo Adame amenaza con quitar la custodia de la menor a pareja que lo atacó

Tras acudir con las autoridades para levantar una denuncia contra sus agresores, Alfredo Adame dijo en entrevista para "Venga la Alegría" que ha recibido amenzas, además, el actor pretende quitarle la custodia de la menor que venía con la pareja que protagonizó la pelea callejera.

LLAMADAS CONTRA SU INTEGRIDAD

El sábado en la noche entró una llamada con una clave lada de Chiapas donde me dijo ´hijo de tu tal por cual, o le bajas de tal o te vamos a romper la ya sabes que´, le dije ´vas y chi$%& a tu ma$%&´, y le colgué. El domingo entró otra llamada de otra clave lada, y entonces me dice otro cuate ´sabes que Adame, no queremos bronca contigo, ya bájale de tal y nosotros le bajamos y ahí muere el rollo´, y le dije ´no hermano, no me interesa, mejor metan a su banda gente bien, gente $%&, no a este par de estúpidos, y luego entraron dos WhatsApp donde dicen ´abusado, actorcillo, abusado porque te vamos a reventar la...", relató el actor.

QUIERE QUE LOS PADRES PIERDAN LA CUSTODIA DE LA MENOR

Conjuntamente, Adame reveló sus intenciones de que la pareja con quien tuvo el incidente pierda la custodia de la menor que iba con ellos y que también participó en la riña.

Están usando a una niña para delinquir, entonces lo que yo quiero, lo que yo voy a solicitar, es que a esta pareja le quiten a esa niña, la niña vaya al DIF, y luego se vaya en adopción a alguna casa... y voy a ir también a la Fiscalía para la protección de los infantes y menores de edad, voy a ir precisamente a eso, destacó.

Para finalizar la entrevista, Alfredo Adame tomó con humor los memes que han salido sobre su altercado en la vía pública. "Me da risa, eso es lo que ahora las nuevas generaciones le llaman "mame", sacan uno donde está una escuela de taekwondo y dice ´clausurada´, pues hacen burlas ¿no?, burlas tontas".

(Imelda Téllez)