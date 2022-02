Alfredo Adame afirma que sí peleará contra Carlos Trejo: "Me comprometo"

El conductor Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana, pues ha protagonizado algunos de los pleitos más sonados.

Recientemente Alfredo Adame asistió al programa "SNserio" conducido por Adrián Marcelo y Enrique Mayogoitia en dónde aceptó públicamente participar en una pelea con Carlos Trejo.

Durante unos minutos se enlazó por videollamada Alberto del Río a quién se le conoce también como "El patrón", famoso luchador profesional que llegó pelear incluso en Estados Unidos para la empresa WWE y logró convencer a Adame para que aceptará una pelea que se viene anunciando desde hace un par de años.

"Yo ya tengo la sede para realizar esta pelea que toda la gente quiere ver entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, la ciudad Monterrey, Nuevo León en el Estadio Sultanes de Monterrey. Tengo firmado a Carlos Trejo, me aventé 10 días tratando de buscar a Alfredo Adame que ya por fin pudimos entrar en pláticas para realizar esto, solamente quiero comprometerlo públicamente" dijo Alberto del Río.

El actor de telenovelas aseguró que estará presente en la pelea y que se reunirá con el promotor del evento para firmar el contrato necesario, mencionó también que retirará la orden de restricción que tiene en contra de Carlos Trejo para poder enfrentarse en el Estadio de los Sultanes.

"Me comprometo a que la pelea se lleve a cabo, le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo" fueron las palabras de Alfredo Adame.

Alberto del Río afirmó que en caso de realizarse el evento se romperán récords de asistencias en el estadio en un evento que no sea de béisbol.

Carlos Trejo se burló de la pelea callejera de Alfredo Adame

Tras viralizarse el video protagonizado de Alfredo Adame donde se peleó con un grupo de personas en la calle, el especialista en fenómenos paranormales Carlos Trejo se mofó del actor de televisión comparándolo con un "osito panda".

Cabe señalar que la enemistad entre ambas personalidades tiene años de haber surgido y aparentemente es tan intensa que ya se han retado a peleas físicas que no han llegado a concretarse. Hacia el final de su video, Carlos Trejo mencionó lo siguiente entre carcajadas de burla: "Pérate, o sea, osito panda, no juegues, o sea tu bómboro quiña quiña. ¡Que risa! si no fuera por estos y los días de quincena, no sé que haría".

Probablemente a Carlos Trejo se le ocurrió la comparación de Adame con un oso panda porque el actor cayó varias veces al piso y no demostró grandes habilidades para pelear, por lo que, si algún día lo enfrentara verdaderamente, sería un rival "tierno" o fácil de vencer.

En el video, el autoproclamado cazafantasmas explicó que estaba en el gimnasio cuando las personas comenzaron a enviarle la grabación de la riña de Adame, después de hacer un resumen sobre el suceso y mostrar su indignación ante la presencia del actor en espacios televisivos, estalló en risas para ridiculizar a su rival por los golpes que recibió.

Carlos Trejo también se dijo molesto porque a pesar de su actitud, Alfredo Adame aún es considerado para diversos shows televisivos.

"No es posible que le sigan dando aire y lo sigan invitando a programas, lo único que están fomentando esos productores es darle vida a este enfermo que nada más viene agrediendo a las mujeres", mencionó en su video.

Esta grabación fue originalmente publicada en TikTok aunque ahora sólo se pueda ver en su cuenta de Instagram. Antes de que el cazafantasmas se burlara, recordó que recientemente Adame lo volvió a retar a una pelea; después de realizar dicho video, Carlos Trejo llevó el tema a Twitter para continuar hablando del tema.

El cazafantasmas compartió la grabación y escribió un mensaje insultante para el actor, en su tuit también celebró que las personas del video hubieran golpeado a su enemigo.

"¡Bravo! cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaj tirado en la calle jajajaja", escribió Carlos Trejo. Posteriormente compartió otra grabación del momento de la riña y en broma, solicitó conocer la identidad de las personas que atacaron a Adame para -probablemente- felicitarlas.

"Y hay más jajajaj si saben quién es la chica o el chavo, avísenme" escribió el cazafantasmas. Entre los tuits de respuesta a su mensaje, una usuaria de Twitter que se identificó con el nombre Maythe aseguró ser la mujer agredida por Alfredo Adame. "Hola yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega", escribió dicha internauta.