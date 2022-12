Alfredo Adame fue al psiquiatra luego de un año en los que tuvo varios conflictos en público, siendo tendencia en 2022.

El actor y conductor reveló que fue a unas 14 sesiones, una por semana, y que tomó la decisión de ir a terapia luego del último altercado que tuvo y que lo llevó al hospital, poniendo en riesgo su vida.

"Fui a ver una muy buena psiquiatra y renombrada, porque decían todo sobre mi manejo de la ira y que no sé qué, mi violencia y todas estas estupidec**. Fui más o menos a unas 14 sesiones, una semanal", dijo en entrevista con "Ventaneando".

ALFREDO ADAME VA AL PSIQUIATRA, ¿CUÁL FUE EL DIAGNÓSTICO?

Alfredo Adame relató que le platicó toda su vida al psiquiatra, quien se sorprendió con su sinceridad, pues no le ocultó nada.

"Le platiqué toda mi vida completa y se sorprendió de que fuera tan sincero. Me dijo, ´mira, lo que yo encuentro, que me llama realmente la atención, porque yo tenía otro concepto de ti, es que estabas vulnerable por querer seguir teniendo una imagen limpia y transparente".

El diagnóstico de la psiquiatra fue que Alfredo Adame es víctima de su propio éxito, asegurando que su estado de salud mental estaba intacto.

"Mi propósito para 2023 es modificar mi forma ser sin abandonar mi esencia. Mi vida seguirá igual. No voy a cambiar ni un ápice de absolutamente nada, voy a seguir diciendo la verdad de la gente a las que hay que decirles sus verdades, de la gente perversa, malvada, de toda esta bola de hampones".

Y agregó que seguirá siendo el mismo, lo único que cambiará es que ya no ayudará a la gente para no meterse en problemas.

"No aprendí nada nuevo, ya a mis 64 años soy un gallo muy jugado, no voy a cambiar nada y lo único que voy hacer es que se me va a quitar, me voy a deshumanizar al 100 por ciento: si veo un cuate tirado en el piso, con cuatri balazos desangrándose ´que te vaya bien´. Si veo una señora que está pariendo un niño ´adiós´", apuntó el actor.

Finalmente, Alfredo Adame confesó que es un hombre feliz al que le ayudó deshacerse de su familia, a quien calificó de "tóxica", por lo que la heredera universal de sus bienes será su hija Vanessa y sus nietos.

(Lérida Cabello)