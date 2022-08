Luego de que Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su noviazgo en abril pasado, la conductora reveló sí estaría dispuesta a denunciar a su expareja si es que él supuestamente sigue acosándola, pues continúa recibiendo mensajes de él a través de sus redes sociales, pese a que ella ya le pidió que se detenga.

En entrevista con Venga la Alegría, Magaly Chávez señaló que Alfredo Adame, presuntamente, la acosa de forma recurrente con mensajes por lo que, al ser cuestionada acerca de la posibilidad de que inicie un proceso legal contra el actor, ella reveló que sí lo haría, pues no sabe qué otra cosa pueda hacer su exnovio.

Sí claro (lo denunciaría). Se le habla amablemente, se le pide esto... ¿al rato qué va a hacer?, ¿al rato qué va a llegar a hacer? Entonces, no es que tema por mi vida, no creo que se atreva el señor a hacerme algo, pero con tanta cosa llenas el vasito



Chávez explicó que ha sido a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, que Adame continúa intentando contactarla porque no la ha superado, según dijo.

"Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ´Señor, por favor, deje de acosarme´, y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él", comentó la actriz.

SU RELACIÓN CON CARLOS TREJO

Magaly aprovechó para hablar acerca de los rumores que existen entorno a la supuesta relación amorosa que mantendría con Carlos Trejo, enemigo de Alfredo Adame, luego de que terminó su noviazgo con el polémico histrión.

La presentadora recalcó que las fotografías que el cazafantasmas compartió de ellos juntos fue una de las únicas ocasiones en que se han visto y que, además, se encontraron por coincidencia. Por este motivo, negó cualquier relación con Trejo, inclusive desmintió lo que él dijo, pues aseguró que no tienen ningún proyecto en puerta juntos.

De esta foto, la verdad yo nunca pensé que hubiera tanta polémica, una porque el señor me la pidió muy educadamente saliendo de una entrevista que nos hicieron a los dos. Yo no sabía que el señor iba a ir, él no sabía que yo iba a ir, fue una sorpresa para los dos



Agregó que ha leído las críticas que le llegan por redes sociales y a través de supuestas falsas acusaciones, pero no la tienen preocupada ya que sabe de quién provienen.

"Se necesita mucho estómago para poder aguantar todas esas críticas y todas esas mentiras, pero sé de quien vienen", aseguró.

Fue el pasado febrero cuando Alfredo Adame y Magaly Chávez iniciaron su romance luego de haber estado por varios meses saliendo. Ambos comentaron que se conocían desde años atrás, pero había preferido mantenerse como amigos hasta que se conocieran bien.

Poco antes de comenzar el reality Soy famoso, sácame de aquí, el expresentador de Hoy destapó que había terminado su noviazgo porque consideraba que Magaly era "caprichuda", aunque se reencontraron el el programa y retomaron la relación.

A las pocas emisiones, el romance entre los actores se fue desgastando hasta el punto en que él nuevamente terminó su lazo, diciendo a sus compañeros que "me siento usado y traicionado. (Es) Grosera, de poca educación, vamos, corriente".

