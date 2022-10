El actor de telenovelas Alexis Ayala anunció que se casará por primera vez por la iglesia con Cinthia Aparicio, su novia de 29 años.

A sus 57 años, el actor aseguró que ya tiene definida hasta la fecha para su boda religiosa.

"Ya tenemos más o menos una fecha, de lo que haremos en junio de 2023. Primero será una boda civil y ya después la religiosa, yo nunca me he casado por la iglesia", reveló Ayala.

El famoso aclaró que le gustaría tener una pedida formal a la novia con los papás de Cinthia y aseguró que no reveló a nadie que le pediría matrimonio pues quería que fuera algo solo de los dos.

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio es una joven actriz de 29 años, con la que lleva más de un año de relación tras haber anunciado su separación con Fernanda López.

Alexis y Cinthia se conocieron cuando trabajaron juntos en la telenovela "Si nos dejan", la actriz dijo a "Ventaneando" hace un año que la conquistó el que Alexis haya sido tan directo con ella.

"Me conquistó que fue directo, que me encanta eso, me la cantó y estoy muy feliz que encontré a mi team, a mi compañero, nos reímos y la pasamos muy bien", dijo.

Alexis Ayala estuvo casado con las actrices Karla Álvarez y Fernanda López.

