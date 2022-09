Cuando se trata de reggaetón, Aleks Syntek siempre está en medio de la polémica, debido a que en más de una ocasión ha declarado que este género no le gusta, y busca que sea censurado.

Recientemente protagonizó un escándalo más al sugerir a las autoridades multar a todo aquel que reproduzca reggaetón en los espacios públicos que él considera inapropiados, pero tras las críticas recibidas a sus comentarios, se arrepintió y culpó a los medios de comunicación.

"Soy frontal y siempre he dicho, el reggaetón no es lo mío, no me hace feliz", dijo en el programa "Me lo dijo Adela", donde estuvo de invitado.

ALEKS SYNTEK: "PUERTORRIQUEÑOS VANDALIZAN MIS REDES"

Syntek afirmó que los puertorriqueños son quienes lo atacan a través de redes sociales, porque catalogó al reggaetón como su religión o máximo.

"Los chicos puertorriqueños vandalizan mis redes sociales con burlas, ataques, amenazas".

LE DESAGRADA LA ENAJENACIÓN QUE SIENTEN LOS JÓVENES POR EL REGGAETÓN

Y reafirmó su postura de censura al poner sobre la mesa la propuesta de multar a los establecimientos y lugares públicos que reproducen reggaetón en horarios que no considera adecuados.

"Más allá de mi disgusto por el género, lo que me desagrada es la enajenación que sienten los jóvenes, ya que se pierden de otros estilos. Hay artistas de 18 o 20 años que están haciendo boleros, salsa, jazz y pop".

Después de estas declaraciones con Adela Micha señaló que es momento de cerrar este capítulo del reggaetón su vida, por lo que será la última vez que hable del tema.

(Lérida Cabello)