"EL AMOR ENTRA POR EL ESTÓMAGO": MÉXICO CONQUISTA A ALEJANDRO SANZ CON SU COMIDA

A través de redes sociales, Alejandro Sanz anunció que llegó a México, y lo primero que hizo fue comerse unos ricos tacos al pastor con piña, pues asegura que no se llega aquí, hasta que no se come el primer taco.

"No se llega a México hasta que se come el primer taco al pastor, me los preparó mi amigo Alonso, le ha puesto piña. Estos son los chapulines, que son como grillos, espectaculares", expresó mientras los saboreaba.

Algunos de los comentarios que generó el video de Alejandro Sanz comiendo tacos al pastor y chapulines fueron:

"Por ¡¡fin llegaste!! Te ves bien rico... Perdón, se ve bien rico el taco", "Alejandro Sanz comiendo tacos al pastor con PIÑA y después chapulines, (a mí no me gustan), pero eso ya lo hace bien mexicano, lo quiero mucho", "Te iba a decir que después de ver esos tacos me había entrado un hambre brutal, hasta que he visto los grillos", Un taco al pastor sin piña".

FECHAS DE ALEJANDRO SANZ EN MÉXICO

Alejandro Sanz está en México para presentar su gira "Sanz en vivo 2023" que inicia este 9 de febrero. A continuación, te presentamos la lista de fechas y lugares donde se presentará el cantautor español.

9 y 10 de febrero de 2023 Auditorio Nacional, CDMX

14 de febrero Coliseo Centenario, Torreón

16 y 17 de febrero Auditorio Citibanamex, Monterrey

23 de febrero Auditorio GNP, Puebla

25 de febrero Foro GNP, Mérida

1 de marzo Centro de Congresos, Querétaro

3 y 4 de marzo Auditorio de Telmex, Guadalajara

(Lérida Cabello)