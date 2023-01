Alejandro Basteri: "Yo fui el que más convivió con mi mamá"

Hace poco más de un año Alejandro Basteri decidió cristalizar un proyecto que tenía en mente tiempo atrás y como principal objetivo buscaba rendir un homenaje a su madre Marcela Basteri.

Fue así que el hermano de Luis Miguel lanzó "Basteri Collection" una línea de ropa y accesorios con el nombre de su madre quien desapareció hace 35 años y que en realidad nadie sabe qué fue lo que le ocurrió, sin lugar a dudas es uno de los misterios más grandes sin resolver en la historia de la farándula mexicana. Muchas versiones giran en torno a la desaparición de Marcela, entre ellas que murió a manos de Arturo "El Negro" Durazo, a petición de su esposo, y que su cuerpo está enterrado en una propiedad donde la familia Gallego Basteri vivió en España. Cierto es que en la última edición de la serie de Luis Miguel se aborda el tema, aunque no se concreta nada sobre lo ocurrido. Y claro siendo Luis Miguel quien está detrás de esta historia, el secreto se lo llevará a la tumba.

QUIERE FAMA DIFAMANDO Y MINTIENDO

Fue a principios de los 90´s que recibí la invitación de la publirrelacionista Rosy Pérez para ir a Montecarlo, en Mónaco, y ser testigo del reconocimiento que por segunda vez recibía Luis Miguel, el World Music Award, de manos del entonces Príncipe Alberto de Mónaco. Para entonces, era Editor de la sección de Espectáculos del periódico El Universal y conmigo sumábamos cuatro invitados. El caso es que hoy uno de ellos que busca hacerse fama a costa de los demás, y que nunca ha logrado, aseguró a Adela Micha que por mi causa Luis Miguel canceló una conferencia de prensa en Montecarlo pues yo le pregunté sobre su mamá. Su nombre no vale la pena mencionarlo, pero si aclaro por única vez que es mentira, como todas las mentiras que este tipo dice, inventando historias inverosímiles como que lo llevaron encapuchado a entrevistar al hermano de Luis Miguel, gran imaginación de este mitómano.

A Luis Miguel lo conocí desde que lanzó sus primeros discos gracias a mi querida Rosy Esquivel, q.e.p.d. cuando lo manejaba en EMI Capitol. Luego tuve la suerte de ir a conciertos en Argentina y al lanzamiento de otros discos en Nueva York. Pero este señor, llamémoslo Sánchez, miente pues en principio de cuentas no hubo una conferencia de prensa, ni champaña, ni nada que se le parezca. Luis Miguel nos recibió, nos saludó amable como era su costumbre y se despidió casi de inmediato, como habían sido las otras ocasiones en las que estuve cerca de él. Me queda claro que las drogas destruyen.





BASTERI COLECTION A TRAVÉS DE INSTAGRAM

Alex Basteri lanzó la colección en su cuenta de Instagram, asegurando que fueron creadas e inspiradas en su mamá y que el único medio por el cual se pueden adquirir a través de la página oficial de la marca.

Hay muchos significados en las creaciones de "Basteri Collection" "tuvimos una propuesta para el diseño del logotipo, pero después traté de reinventarlo pues la idea es que mostráramos la unión de los hermanos Basteri". Dijes, collares, zapatos, camisas, cinturones, bolsas, son parte de esta colección. Una de las características más importantes es qué tienen una línea roja en el lado izquierdo de las prendas: "es la línea del corazón, que tiene que ver con la arteria más cercana al corazón es lo honorífico a mi mamá".

LA SERIE NO ES MÍA, YO NUNCA CONTARÉ MI HISTORIA

Alejandro asegura que el hecho de haber aparecido en la serie de su hermano Luis Miguel, no significa que sea su historia o la verdadera versión de su historia. "Me propusieron que hiciera una serie sobre mi pero nunca acepté, si alguien lo dijo o lo publicó es totalmente mentira. Estuve con gente muy cercana a los temas de la otra serie y me lo propusieron, pero no me interesa entrar en este tema no estoy preparado para eso y nunca ha sido mi intención.

Sin embargo, la serie lo hizo recordar muchas cosas: "gracias a esto que ha pasado, a la serie me hice muchas preguntas cuando la vi, me llegaron muchos recuerdos y esto me abrió muchas imágenes que yo tenía borradas. Además esto me ayudó a superarme, a superar un miedo, una barrera, entonces dije tengo que hacer algo honorífico para mi madre, alguien tan importante en mi vida".

Ya para entonces Alex tenía varias propuestas de realizar homenajes a Marcela: "Homenajes con artistas, réplicas casi reales de mi mamá pero no lo digería bien, trataba de encontrar algo mejor un poco más personalizado, algo que mereciera más ella. La vida me fue juntando con gente profesional 1000% y así se logró.

A MARCELA BASTERI LE GUSTABA DISEÑAR

"El tema de que mi mamá hacia ropa, le encantaba la costura, le encantaba diseñar, a mi me llenó mucho. De ahí dije tiene que ser así y cuando las cosas están bien planeadas el universo las pone en su lugar. Además hay muchas familias detrás de este proyecto, es una empresa importante de la que dependen muchas personas y que va por muy buen camino".

LUIS MIGUEL Y SERGIO ¿INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO?

Realmente discreto y hermético para hablar de sus hermanos, Alejandro señala de manera contundente: "Mis hermanos están informados, pero no involucrados. Moralmente si lo están, la idea es mía, el concepto es mío, el valor espiritual es más mío porque fui el que más tuvo relación con mi mamá. La educación de mi hermano mayor fue de mi papá, la de mi hermano menor fue de mi abuela, el que realmente tuvo una vida un poco más normal que estuve más cerca de mi mamá fui yo. Por eso me siento con la obligación moral de representar bien esta marca, de ser representante de la marca y está más que avisado por todos lados-

UNA VIDA LLENA DE LOGROS

Alejandro Basteri ha buscado a toda costa deslindarse de ser "el hermano de Luis Miguel". "Mi formación Basteri me permitía ser un hombre independiente pues desde pequeño, desde los 14 años, me tuve que valer por mi mismo, tuve que aprender las cosas por sí solo". El empresario asegura que estudio dirección cinematográfica multimedia, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura y dibujo, lo que le ha permitido estar cerca del arte.

Finalmente aseguró que el habla solamente por él: "no soy vocero de ninguno de mis dos hermanos a quienes amo y adoro", y prefirió no dar detalles de sus paraderos "porque siempre están en todas partes del mundo "soy muy respetuoso de ellos y siempre los voy a amar en todos sentidos".