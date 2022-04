Alejandra Ávalos revela que De Llano se "relacionó" con otra menor de edad

De alguna manera, ella también conoció a Luis cuando tenía 14 años o menos. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres. Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tú como adolescente te empecinas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada qué juzgar. Así es la historia y la realidad de todos, porque en aquel entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores... era un delito.