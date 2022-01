Aleida Núñez rompe el silencio y responde si tiene un "sugar daddy" millonario

Después de que la revista TVNotas asegurara que Aleida Núñez tiene una relación con un hombre años mayor que ella, la actriz rompió el silencio y responde si tiene un "sugar daddy" millonario.

La revista publicó en sus páginas una serie de fotografías de las lujosas vacaciones de Aleida Núñez en Dubái con el empresario Bubba Saulsbury.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Aleida Núñez aclaró que no conoció a Bubba Saulsbury en una página de Internet como lo aseguró la revista, una amiga fue quien se lo presentó.

Aleida Núñez confesó que sí tiene una relación con Bubba Saulsbury, pero la actriz expresó su molestia porque la revista usó la palabra "sugar daddy".

Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener... Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales.

Aleida Núñez aseguró que está muy contenta de tener una relación con Bubba Saulsbury, más allá de lo material la actriz resaltó que su novio la respeta y ella lo admira mucho.

Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación.

(Ann Ventura)