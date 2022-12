Alan Estrada hizo una revelación con la que sorprendió a sus seguidores, haciéndose viral en redes sociales.

Estrada siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada, porque prefiere que la gente hablé de él por su talento y todo lo que ha logrado como actor y youtuber y no precisamente por chismes, pero ese mismo hermetismo ha provocado que varias revistas de espectáculos aseguren que es gay.

"Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado", escribió el actor.

Luego de esta revelación que en su cuenta de Twitter tuvo más de 12 mil visitas, 140 retuits, 22 tuits con mensajes y casi tres mil likes.

¿QUIÉN ES ALAN ESTRADA?

Alan Estrada Gutiérrez mejor conocido como Alan Estrada es un actor, cantante y youtuber que ha destacado por su talento actoral en obras de teatro, musicales y películas. Actualmente es más reconocido por su canal de YouTube "Alan x el Mundo".

En teatro, el papel que lo llevó a la cima del éxito fue Mario en el musical "Hoy no me puedo levantar". Otras de las puestas en escena en la que ha participado son: "Chicago el musical, Saturday Night Fever", "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", "¡Que plantón!", "Archi", "Timbiriche el musical" y "I Love Romeo y Julieta", entre otras.

En cine ha participado en "Hotel Garage", "Déjalo así", "Amor letra por letra", "Divina confusión", "Lluvia de Luna", "Conoces a Tomás" y "Día de muertos", por mencionar algunas. En televisión tuvo su primera oportunidad en "Como dice el dicho", a esta le siguió "Verano de amor" y "Amor bravío".

Sin embargo, uno de sus grandes sueños era conocer el mundo, pero de mochila al hombro, por lo que en 2010 creó su canal de YouTube "Alan x el Mundo", en el que comparte sus viajes alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los youtubers más importantes de México.

"Me gusta ponerme a prueba, soy una mezcla entre viajero fresa y un mochilero aventurero. Se me da muy bien la organización de itinerarios y soy pésimo para probar cosas nuevas en el terreno culinario, aunque siempre lo hago y termino llevándome grandes sorpresas. Me devoro las guías de viaje y visito todo lo que puedo, no importa que mis pies sangren. Me gusta viajar acompañado, pero prefiero hacerlo solo, ya que me obliga a mezclarme con el entorno, a platicar con la gente, a preguntar y en el mejor de los casos, ser uno más".

