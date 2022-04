Tras su ruptura con Belinda, Christian Nodal se ha dejado ver con guapas mujeres como la modelo colombiana Mariana Ríos.

Los rumores señalan que Christian Nodal estaría estrenando "novia", recientemente, el cantante fue captado con una guapa y misteriosa mujer.

A su arribo a Tabasco, Christian Nodal fue visto con su nueva "conquista", el cantante viajó en un jet privado junto a su equipo de trabajo, pero en un video que comenzó a circular en Tiktok también se observa a una bella mujer de cabello negro.

Christian Nodal tendría un "romance" con una empresaria de bienes raíces llamada Aurora Cárdenas. En redes sociales comenzó a circular una fotografía del cantante junto a su nueva "conquista".

De acuerdo con diversos medios de comunicación Aurora Cárdenas, se dedica a la venta, compra y renta de bienes raíces, por lo que se cree que así fue como conoció a Christian Nodal.

Aurora Cárdenas es CEO y fundadora de la empresa de bienes raíces "I did it for you", también ha trabajado en el ámbito turístico.

ADVIERTEN A CHRISTIAN NODAL QUE SU NUEVA NOVIA ES UNA "ESTAFADORA"

Luego de que se revelara la identidad de la presunta nueva "novia" de Christian Nodal, “Chisme No Like” lanzó una fuerte advertencia al intérprete de "Adiós amor".

El programa de espectáculos aseguró que Aurora Cárdenas tiene un pasado turbio, Javier Ceriani leyó un comentario en el que detallaron que la joven representaría un peligro para Christian Nodal porque en Puerto Vallarta, Jalisco, tiene fama de “estafadora”.

Dicen que esta chica, nos escribieron de Puerto Vallarta y no nos hablaron muy bien, tiene mucha similitud con los movimientos de Belinda.

Lo que nos llegó, dice: Aurora es una tatata, es igual o peor que la trepadora de Belinda, en Vallarta está súper quemada porque estafa hombres, anda con hombres mafiosos, es peligrosa para el cantante Nodal, eso que presenta de bienes raíces es falso, investiguen bien, cuidado Nodal.

Aunque todo se trata de rumores, Elisa Beristain destacó que cuando dan información es porque antes lo investigaron, sin embargo, todavía no pueden confirmar nada sobre Aurora Cárdenas.

Elisa Beristain reveló que Cristy Nodal ya comenzó a seguir a Aurora Cárdenas en su cuenta de Instagram. Hasta el momento Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto.

Foto: Captura de pantalla canal de YouTube Chisme No Like

(Ann Ventura)