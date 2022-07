A 50 años de su trayectoria artística, Adriana Barraza fue homenajeada este miércoles en el 25 Festival Internacional de Cine en Guanajuato (GIFF 2022) y próximamente será galardonada con la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

"Sumamente agradecida con @giffmx porque me eligieron para honrarme con la Cruz de Plata nacional y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM en su próxima edición del 25 aniversario de este prestigioso festival", expresó en su cuenta de Twitter la internacional actriz mexicana.

El 25 Festival Internacional de Cine en Guanajuato se llevará a cabo en San Miguel de Allende, León e Irapuato del 22 al 31 de julio.

Mientras que la Filmoteca de la UNAM, que conmemora su 65 aniversario, próximamente le otorgará a Adriana Barraza una medalla como reconocimiento a su carrera artística.

La primera actriz Adriana Barraza, que cumplió 50 años de trayectoria profesional, fue nominada al Oscar 2007 como mejor actriz de reparto en el filme "Babel" del director mexicano Alejandro González Iñárritu.

También docente, directora cinematográfica y oriunda de Toluca, Estado de México, Adriana Barraza cuenta con una amplia lista de participaciones filmográficas, entre las que destacan: "Amores perros" (2000), "Thor" (2011), "Rambo: Last Blood" (2019), "Dora y la Ciudad Perdida" (2019) y "Superniños" (2020); así como, el reciente rodaje de "Blue Beetle" para el Universo DC.

En los inicios de su carrera artística, cuando sólo tenía 15 años (en 1972), Adriana Barraza recuerda que su padre no estaba de acuerdo en que se dedicará a la actuación; pues, cuando asistía a los ensayos en la que sería su primera obra de teatro llamada "El juego que todos jugamos", por la cual llegaba tarde a su casa, él le decía con un tono enojado "estás llegando tarde, vete de esta casa".

Yo respondía: "si, mañana me voy" "y no me iba nunca".

"El día que se estrenó la obra lo invité y bueno, él era una persona muy hosca, muy complicada, con mucho dolor y por eso tenía problemas de ira. Y ya en la obra, yo le veía la cara y decía: 'ufs, estamos hablando mal de los papás', era algo muy estresante para mí. Cuando acabó, bajé las escaleras del escenario, me acerco mi papá y me dice, hosco: 'puedes seguir llegando tarde'. Y se dio la media vuelta y se retiró. ¡Le gustó!", compartió Adriana Barraza en una entrevista con El Universal.

La actriz mexicana también ha participado en series como "Urgencias - Temporada 14" (2007), "CSI: Miami" - Temporada 7 (2008), "The Strain" - Temporada 1 y 2 (2014 y 2015), "Narcos" - Temporada 1 (2015), y "Dueños del paraíso" - Temporada 2, entre otras.