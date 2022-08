Luego de que Sergio Mayer anunciara que está interesado en ser candidato a la presidencia de México, Gustavo Adolfo Infante arremetió contra el actor y diputado federal, calificándolo de "mal" actor" y legislador "ignorante"

"Tenemos lo que nos merecemos, aunque no un cabrón así, eh", expresó enfurecido el conductor de programas de espectáculos.

Es importante recordar que ambos arrastran una rivalidad de antaño, pues hace tiempo Sergio Mayer llamó cobarde y misógino a Gustavo Adolfo quien se molestó e indignó al saber que el actor aspira a ser presidente de México.

En un Live de Facebook Gustavo Adolfo Infante manifestó su inconformidad sore las aspiraciones políticas de Sergio Mayer.

"¿Tan mal está la política del país?", cuestionó el conductor televisivo.

"Oigan, qué tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no, no mames, ¿Qué nos pasa?, ¿Qué sucede? En serio tan pinche y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente", dijo.

Gustavo Adolfo resaltó que Sergio Mayer no cuenta con antecedentes para ser un posible candidato a la presidencia de la República y recordó su paso como bailarín en el show "Sólo para mujeres".

"Sus antecedentes, que se me vienen a la mente, son: producción de "Sólo para mujeres"; los ordeno meterse al periférico sin permiso, sin protección y cómo resultado murió una persona, ¿Saben con cuánto indemnizó a Edgar Ponce? Nada, ni un centavo, ni a él ni a su familia, lo único que supimos fue que lo amenazó con que se callaran porque no se la iban a acabar. El culpable: Sergio Mayer, de la muerte de la muerte de este cuate", indicó.

"Actuación... puta, pues lamentable", detalló. "Ya como diputado: ignorancia total", agregó.

"El día de hoy dice que pretende ser presidente de la República. No mames, neta no. No tiene ni partido, Morena ya lo corrió porque andaba ahí y a la hora de la hora pinche puñalada trapera que les dio. Pero bueno, tenemos lo que nos merecemos, aunque no un cabrón así, eh", concluyó Gustavo Adolfo Infante en su transmisión en Facebook.