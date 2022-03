Además de Sasha, otros famosos abusados sexualmente siendo niños

Tras destaparse un nuevo escándalo en la industria musical con la declaración de Luis de Llano de que sostuvo una “relación” con la cantante Sasha Sokol, en ese entonces miembro de Timbiriche y que era menor de edad, la cantante denunció haber sido víctima de abuso por parte del productor pues ella apenas contaba con 14 años de edad y él, 39.

Luis de Llano reconoció que tuvo una "relación" con Sasha siendo menor de edad, según declaró en entrevista con Yordi Rosado.

Ante la posible comisión de un delito por parte de De Llano Macedo y la posibilidad de que Sasha Sokol acuda a la Fiscalía General de Justicia a poner una denuncia, se recuerdan otros casos en la industria musical de abuso sexual en contra de menores de edad.

EL CLAN TREVI-ANDRADE

Uno de los casos más sonados sobre corrupción infantil y trata de personas fue el que protagonizaron Sergio Andrade y Gloria Trevi, detenidos en Brasil por la Interpol por delitos relacionados con menores de edad.

Durante mucho tiempo se dijo que el llamado “Clan Trevi- Andrade” engañaba a mujeres diciéndoles que las llevarían a la fama para después secuestrarlas y abusar de ellas.

El escándalo comenzó en 1998 cuando una de las excoristas de la cantante, Aline Hernández, público el libro llamado “La Gloria por el infierno” en el quiso mostrar la verdadera cara de Andrade y todos los abusos que se vivían.

En el libro, se exponían las agresiones que vivieron la misma Aline, las hermanas De la Cuesta, Kathia, Karla y Karola que en ese entonces eran unas adolescentes de entre 15 y 17 años cuando el famoso productor ya tenía más de 30 años de edad.

Este día, el actor Mauricio Martínez compartió en sus redes sociales un intento de tocamientos por parte del productor Toño Berumen, aunque ya siendo mayor de edad. Toño Berumen fue manager de Magneto y Mercurio, trabajó con Fey y Danna Paola.

ALANIS MORISSETTE

El año pasado se reveló el caso de la cantante Alanis Morissette. Cuando tenía 15 años y recién comenzaba en la industria de la música, fue violada por varios hombres. Mientras tanto, un tribunal de Brooklyn, Nueva York, escuchó que R. Kelly abusó sexualmente de la fallecida cantante de R&B Aaliyah cuando tenía 13 o 14 años, acusaciones que él niega.

EL CASO MENUDO

El primero en romper el silencio y denunciar lo vivido fue Roy Roselló. Miembro de Menudo en la época que Ricky Martin y Robi Draco Rosa. Él denunció que el productor Edgardo Díaz lo agravió sexualmente, motivo que lo habría hecho caer en una depresión que lo llevó a varios intentos de suicidio.

“Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía: ‘Ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo’, y mismo yo llorando, yo sufriendo la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue antes de yo salir de Menudo, fue en la mansión, en La loma, que él no lo contó, porque claro que él tiene miedo”, narró en ese programa.

Ángelo García, que integró Menudo de 1988 a 1990, en el programa mexicano Suelta la ropa, contó: “Las jornadas laborales no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma y la voz ronca, porque no dormíamos lo suficiente”. A esto se le sumaba la alimentación: “La dieta no era la mejor, y eso era porque no teníamos tiempo para comer”, contó.

Y reconoció: “Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron sus amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual”.

Roy Roselló declaró a Univisión: “En una ocasión entré a la habitación de Edgardo Díaz y encontré a un adolescente, Ricky Martin, vestido de mujer frente al manager. En ese instante habrían sido defendidos por Robi Draco Rosa quien le dio golpes a Edgardo para que pudieran escapar”.

Ricky Martin ha dicho que nunca tuvo problemas con el productor, se llevaban bien y nunca sufrió ninguna agresión.