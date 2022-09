ADAM LEVINE, ¿LE FUE INFIEL A SU ESPOSA? ESTO SE SABE

La modelo e influencer, Sumner Stroh expuso a Adam Levine, vocalista de Maroon 5, al dejar al descubierto que tuvo una relación con él, debido a que fue víctima de extorsión.

El pasado lunes 19 de septiembre, Levine dio de qué hablar en redes sociales, pero no por su carrera, sino por la declaración de una joven modelo que asegura que el cantante sostuvo un intenso romance con ella hace algún tiempo, y hasta planeaba llamar a su hija como ella.

Levine está casado con Behati Prinsloo, modelo de Victoria´s, desde 2014 y recientemente anunciaron que esperan a su tercer hijo, pero esta noticia se vio opacada por un video compartido por Stroh en TikTok donde revela que sostuvo una relación con Levine durante un año cuando ella comenzaba su carrera.

"Me siento avergonzada, estuve involucrada con un hombre con tanta falta de conciencia y respeto", se lee en la descripción del clip en el que señala que era "joven e ingenua" cuando tuvo algo que ver con el cantante, quien hoy tiene 43 años: "No estaba tan presente en la escena como lo estoy ahora, así que era fácilmente manipulable".

"ME VUELAS LA CABEZA"

La modelo compartió como evidencia de la supuesta infidelidad los mensajes que habría intercambiado con Levine en aquel momento, en ellos se puede ver que el también compositor se desvive en halagos para Stroth: "Me vuelas la cabeza. Eres 50 veces más preciosa en persona... ¡Y yo también!".

En dicho video también compartió otro mensaje que recibió tras varios meses sin tener contacto con el cantante, en éste él propone llamar a su bebé, hoy su hija de cuatro años Gio Grace, como ella: "¿Estás de acuerdo con eso? Estoy preguntando en serio".

LA EXTORSIONARON, POR ESO HABLÓ

Sumner Stroh no planeaba hablar de su romance con Adam Levine, pero asegura que ha sido presionada por personas en quienes confió y que ahora están dispuestas a vender la información de su romance a algunos medios en Estados Unidos.

Hasta el momento, el vocalista de Marron 5 no se ha pronunciado, pero esta no es la primera vez que su matrimonio está en riesgo por rumores de infidelidad.

LEVINE, RESPONDE: "CRUCÉ LA LÍNEA"

Adam Levine negó haber tenido una relación con Sumner Stroh, pero admitió que cruzó la línea.

"Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea, que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo en mi vida del que me arrepiento".

Y reconoció que su comportamiento fue inapropiado, pero que ya tomó cartas en el asunto para remediarlo.

"Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido. No se repetirá jamás".

(Lérida Cabello)