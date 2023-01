Adam Driver, uno de los actores favoritos de la crítica especializada en la actualidad, podría llegar al Universo Cinematográfico de Marvel.

La nueva película de Marvel "Los 4 Fantásticos" está completando su cast, y de acuerdo con medios estadounidenses el actor favorito para interpretar a Reed Richards sería Driver.

Para el papel se ha considerado a Penn Badgley, de 36 años de edad y famoso por su papel en la seri "You", y el mexicano Diego Luna de 43 años. El nombre de John Krasinski, también de 43 años, ha sido descartado para volver al papel del superhéroe.

El nuevo Reed Richards

El rumor ha estado desde octubre de 2022, como fuente al famoso periodista Jeff Sneider (The Ankler) quien compartió la noticia en "The Hot Mic".

Sin embargo, la información proviene desde distintas fuentes, incluyendo al medio especializado The Direct, aunque hay ciertas variaciones respecto de lo anunciado el año pasado.

El actor detrás de Kylo Ren de la trilogía de la secuela de Star Wars, podría regresar a Disney con la filial de Marvel para interpretar al nuevo Reed Richards.

Además, el insider Grace Randolph de Beyond the Trailer quien insinuó que el actor Adam Driver, podría estar en la carrera para interpretar a Mr. Fantástico. Compartió que Driver estaría estar en el papel protagónico, o posiblemente como Doctor Doom, pese a esto la información no ha sido verificada.

Los 4 Fantásticos del UCM

el director de la cinta del UCM será Matt Shakman de 47 años de edad y quien produjo y dirigió la serie de WandaVision; asimismo, Jeff Kaplan e Ian Springer serán los encargados de escribir el guión de Los 4 Fantásticos y se espera que la cinta comience a filmarse a finales de este año.

"Los 4 Fantásticos" del UCM tiene programado su estreno en cines el 14 de febrero de 2025.

aemz