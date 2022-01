Acusan al tiktoker César Pantoja de acosar a menor de edad: "Le pidió fotos"

Una nueva polémica de influencers enciende las redes sociales, acusan al tiktoker César Pantoja, hermano del youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja, de acosar sexualmente a una menor de edad.

A través de un video en TikTok La usuaria Ale Castellanos expuso a César Pantoja con notas de voz, capturas y videos de pantalla de una conversación en donde el cuñado de Kimberly Loaiza le pide fotos a una chica de 12 años.

"NENUCOVID", EL NUEVO MUÑECO CON TODO LO NECESARIO PARA SOBREVIVIR A LA PANDEMIA

TikTok me quiere silenciar y no me voy a dejar. ¡Cesar Pantoja le pidió fotos a menores de edad, niñas de 12 años! Hagamos tendencia #cesarpantojaacosador. Todas las pruebas están en mi Instagram (@janiz_cs) o en mi TikTok (@alecastellanos2), escribió Ale al compartir el video en Twitter.

Ya en el clip, Castellanos dice: "Primero quiero que entiendan que esta chica tiene 12. Me mandó muchísimas pruebas, incluso audios donde se escucha la voz de César. Todo comienza porque él le empieza hablar a ella".

En esta conversación le dice: '¿Apoco no sabías que tengo 12?', y él impactado le contesta que no, pero aquí viene lo fuerte: aquí ya sabía que tenía 12 y aún así le pidió eso (fotos íntimas), agrega.

Castellanos señaló que la chica afectada, "cuando se contactó conmigo, me mencionó que se había sentido muy incómoda, que no le respondió nada y lo dejo de seguir. Me envió la captura de que él todavía la seguía. Incluso en el momento en que estaba contando todo, César empezó a borrarlo. La pregunta es: ¿por qué lo borraste?".

YOSSTOP SE HACE TATUAJE PARA RECORDAR A SU "AMIGA" DE PRISIÓN: "ME AYUDÓ MUCHO"

La creadora de contenido destacó que en su cuenta de TikTok está compartiendo testimonios de otras mujeres que han sido acosadas por César Pantoja. A pesar de la ola de denuncias que hicieron tendencia los hashtag #cesarpantojaacosador y #LeyOlimpiaParaCesarPantoja, el influencer no se ha mencionado al respecto.

CENSURAN ACUSACIONES CONTRA CÉSAR PANTOJA

Por su parte el youtuber Maurg1, al presentar la noticia sobre la nueva polémica de los influencers de Mazatlán resaltó que Juan de Dios Pantoja ha hecho alarde de tener contactos en TikTok que le ayudan a bajar los videos que puedan perjudicarlo a él o a su familia, por lo que muchos internautas creen el también conocido como JD Pantoja está haciendo uso de sus contactos para proteger a su hermano de esta escandalosa polémica.

(Aline Núñez)