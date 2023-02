El padre de Belinda, Ignacio Peregrin, fue acusado de cometer un fraude millonario contra su hermano enfermo.

El programa Chisme No Like entrevistó recientemente a Fernando Peregrín tío de la cantante quien declaró haber sido víctima del papá de la intérprete de "Luz sin gravedad".

El hermano de Ignacio actualmente reside en un asilo llamado 'Reina Sofía', en España, ya que no le es posible hacerse cargo de sí mismo porque padece tres tipos de cáncer y se mantiene con una pensión mínima.

"Esta es mi residencia, aquí me cuidan a mí y esto... pues es un poco duro, si es duro porque esto es un museo de la decrepitud y de la miseria humana", reveló el señor.

De qué acusan al papá de Belinda

De acuerdo con su testimonio Ignacio Peregrín convenció a su padre de dejarle 60 por ciento de una empresa familiar y posterior a la muerte del papá, Nacho vendió diversas propiedades así como la misma compañía.

"Sabemos que se llevó en aquel tiempo, en el año 80, 81, entre él y mi primo, se llevaron 20 millones de euros de una finca, 10 millones cada uno, que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros. ¡Se los repartieron!", puntualizó.

El señor de 76 años acusó a su hermano de haberse apropiado de la empresa familiar que ofrecía servicios médicos en España en los años 80.

"No sé cómo se lo apañó, pero lo vendió, él lo vendió. No sé si tenía un poder, o cómo le hizo, pero lo vendió. A mí me quitaba dinero de la cuenta, falsificaban las firmas". Y agregó: "es un delincuente, un proxeneta, ¿tú crees que no lo sabe?".

Es así que Peregrín aparentemente vendió la empresa a escondidas a una compañía inglesa por varios millones, lo que más tarde llevó a sus hermanos a hundirse en una fuerte deuda.

"Por este hombre, me enteré que yo tengo un embargo vivo de 80 mil euros. Lo que pasa que como yo cobro una pensión que es inferior al salario mínimo, no me pueden embargar", dijo.

aemz