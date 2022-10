Britney Spears sube video a Instagram y sus fans enfurecen, debido a que publicó la imagen en la que un hombre sostiene con una cadena a un león.

¿MALTRATO ANIMAL? BRITNEY SPEARS SUBE VIDEO A INSTAGRAM Y SUS FANS ARREMETEN CONTRA ELLA

En el clip se ve que la persona, que está sentada en un sofá, le da indicaciones al animal para que suba con él como si se tratara de una mascota, por lo que al felino se le ve incómodo e incluso lanza un rugido a la cámara. La intérprete no escribió ningún mensaje en su posteo.

Britney también etiquetó en su publicación a la cuenta @lions.savena que tiene 452 mil seguidores y cuenta con otros videos del estilo, como el de una canina cuyos cachorros leopardos se están alimentando de su "leche", así como de otros humanos conviviendo con este tipo de animales exóticos.

Algunos de los comentarios que generó el video de Britney Spears fueron: "Britney, no apoyes esto, por favor. Primero debes saber cómo es cuando te quitan la libertad. Los animales sufren cuando los tratan así", "Esto es vergonzoso. Por todo lo que has luchado durante tanto tiempo, es decir, por la libertad, has respaldado esta crueldad a través de millones, te des cuenta o no. Esto no está bien. Quiten esta publicación, es repugnante".

Hasta el momento, Britney Spears no se ha pronunciado al respecto, solo la actriz Julia Fox, quien posteó: "Es triste. Ese león no debería estar encadenado de esa manera y alardear como un juguete para personas ricas, smh".

