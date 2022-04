Actriz dejó entrever en un video que podría estar embarazada

La actriz Marimar Vega dejó entrever en un video que podría estar embarazada, pues comentó: "vean mi cara, como que algo me cayó mal, llevo desde ayer vomitando, me siento super mal".

Y hace unos días dijo en sus historias que sí quería embarazarse, pero que aún no pegaba. Sin embargo, sus compañeros de trabajo ya la están ventaneando, pues subieron un TikTok que dice ¿Adivinen quién está embarazada? Marimar está sentada y Fabiola Guajardo la señala.

EUGENIO DERBEZ LLEGÓ MUY BIEN ACOMPAÑADO AL ESTRENO DE LA CINTA "Y CÓMO ES ÉL"

LA HISTORIA DE AMOR DE MARIMAR VEGA Y JERÓNIMO RODRÍGUEZ

A tan solo cinco meses de haber anunciado su compromiso, en febrero de este año, Marimar se casó con Jerónimo Rodríguez, en un lujoso hotel del puerto de Acapulco. Su actual esposo es fotógrafo profesional y trabajó en la serie "El juego de las llaves", donde se conocieron. En ese entonces, Jerónimo era pareja de la actriz Marisol del Olmo, por lo que Marimar fue señalada como la tercera en discordia.

Marimar y Jerónimo comenzaron su relación meses después de que la actriz terminara su compromiso con Horacio Pancheri y él concluyera su relación con Marisol. La pareja oficializó su relación en redes sociales en octubre de 2021, aunque se reveló que la actriz y el fotógrafo ya llevaban un tiempo saliendo.

PERDIÓ UN BEBÉ

En una charla, con su amiga Rosanna Nájera le confesó que estuvo embarazada durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco, pero perdió a su bebé.

"En su momento cuando me casé lo contemplé (ser madre), lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos", contó en aquella ocasión la actriz.

Marimar también tuvo una relación con Adrián Uribe, y aunque dijeron que estaban muy enamorados no llegaron al altar.





JOHNNY DEPP Y SU EX ESPOSA AMBER HEARD SE ENFRENTAN DE NUEVO EN LOS TRIBUNALES

(Lérida Cabello)