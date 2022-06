Algunos actores y actrices comenzaron a trabajar desde muy temprana edad o se ganaban la vida como extras en películas o programas de televisión, por lo que se les veía al fondo de las escenas y, en muchos casos, ni siquiera tenían una frase asignada, y ahora son reconocidos.

Muchos de los actores que hoy son famosos no entraron al ambiente artístico con un protagónico, sino con una aparición de segundos dentro de una película, y poco a poco, fueron ganando terreno hasta convertirse en estrellas.

CHEMA PONZE RECUERDA EL INICIO DE ESTAS ACTRICES Y ACTORES

En su cuenta de Twitter, el director e ilustrador, Chema Ponze hizo un hilo de actrices y actores que aparecieron como extras al inicio de sus carreras como Bruce Willis, "Veredicto final" (1982); Ben Affleck, "Buffy, la caza vampiros" (1992); Brad Pitt, "La tierra de nadie" (1987); James Belushi, "La furia" (1976); Clint Eastwood, "Tarántula" (1955); Charlize Theron, "Los chicos del maíz" (1995); Willem Dafoe, "La puerta en el cielo" (1980); Mickey Rourke, "1941" (1979); Charlie Sheen y Emilio Estévez, "Malas tierras" (1973); Renée Zellweger, "Movida del 76" (1993); Megan Fox, "Bad boys 2" (2003); Sylvester Stallone, "Bananas" (1971); Cuba Godding Jr, "El príncipe de Zamunda" (1987); Leonardo Di Caprio, serie "Roseane" (1991) y Brad Pitt, "No hay salida" (1987).

ACTRICES Y ACTORES QUE APARECIERON COMO EXTRAS AL INICIO DE SUS CARRERAS

Uno de estos actores que aparecieron al inicio de sus carreras fue Ben Affleck, quien apareció en "Buffy, la cazavampiros" (1992). Aunque su participación pasó desapercibida, y la producción decidió hasta cambiarle la voz. Al respecto dijo el actor en una entrevista.

"Aparentemente, fui muy malo en esa película. Yo tenía una línea, era: ´Tómalo´, creo".





Megan Fox inició su carrera en 2003 como extra en la película "Dos policías rebeldes ll", donde interpretó a un personaje descrito como "Niña en bikini bailando bajo una cascada", papel que generó polémica porque en aquel momento, tenía 15 años.

La actriz dos veces ganadora del Oscar, Renée Zellweger, tuvo que aceptar muchos papeles que, incluso, pasaron desapercibidos en su momento. Uno de ellos fue en "Rebeldes y confundidos", donde camina frente a Matthew McConaughey, donde no si quiera se le ve el rostro.

Bruce Willis comenzó su trayectoria junto a Paul Newman como extra y que culminó, siete años más tarde, convirtiéndose en uno de los actores más aclamados por su papel en "Die Hard" consiguiendo más de 150 millones de dólares.

Brad Pitt hizo sus primeros pininos en "La tierra de nadie" (1987). Este actor comenzó igual que una gran cantidad de otros talentos, con la diferencia de haber conseguido gracias a su trabajo más de 240 millones de dólares. Un extra que dejó de cotizarse como tal a muy poco tiempo de sus primeras actuaciones, pero que también empezó desde abajo.

Sylvester Stallone participó en "The Party at Kitty and Stud´s" en 1970, una película para adultos. Un hecho que siempre recuerda y reitera que fue por motivos económicos. Sin embargo, pocos recuerdan su trabajo como extra junto a Woody Allen, en "Bananas". Esta actuación le valió para involucrarse en el cine y ser un actor reconocido, que ha llegado a superar los 300 millones de dólares, gracias a las sagas de "Rambo" y "Rocky".

Es difícil imaginar que Clint Eastwood también inició su carrera como extra, en la "Tarántula" (1955), pues ahora es considerado uno de los directores y actores más ricos de Hollywood con casi 380 millones de dólares.

Estos son algunos de los nombres de las actrices y actores que el director e ilustrador Chema Ponze sacó del baúl de los recuerdos que comenzaron su carrera como extras y que hoy son famosos, gracias a que empezaron desde abajo, hasta consolidarse como grandes actores de la pantalla.

(Lérida Cabello)