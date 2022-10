Muchas personalidades del mundo perdieron la vida a lo largo de este 2022.

Este año se ha llenado de trágicos fallecimientos alrededor del mundo, celebridades que dejaron una huella imborrable.

Por ello, recordamos a las actrices y a los actores que nos han dejado.

Joan Copeland

Sidney Poitier

Bob Saget

Peter Robbins (Actor de doblaje y voz de Charlie Brown)

Mónica Villaseñor (Actriz de doblaje)

William Hurt

Raquel Pankowsky

Fred Ward

Ray Liotta

El actor murió mientras dormía en un hotel de República Dominicana, país donde estaba filmando la película ´Aguas peligrosas´.

Ray Candidato a los Globos de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y ganador de un Emmy, Liotta tuvo su primer gran protagónico en el cine con "Buenos muchachos" (Goodfellas), de Martin Scorsese.

James Caan

Olivia Newton-John

La actriz Olivia Newton John murió a los 73 años de edad, se le recuerda por ser protagonista en la película ´Vaselina´ a lado de John Travolta.

La actriz recibía tratamiento por cáncer de mama desde 1992 y anunció 25 años después, en 2017, que había regresado y había hecho metástasis. Posteriormente reveló que había estado luchando contra la enfermedad en privado desde 2013.

Anne Heche

A consecuencia de un accidente automovilístico, la actriz fue desconectada de un soporte vital que los médicos mantuvieron para poder facilitar la donación de órganos, como era su deseo.

El viernes 5 de agosto, la actriz estrelló su auto contra una casa en Los Ángeles y quedó envuelto en llamas. Anne fue hospitalizada y quedó en coma. El jueves por la noche su familia informó que sufría "una grave lesión cerebral anóxica", que ocurre cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, y que no se esperaba que sobreviviera.

Manuel Ojeda

Manuel Ojeda, primer actor de indomable temple y personalidad camaleónica, tenía 81 años.

Ojeda destacó en melodramas como "El manantial", "La otra", "Amarte es mi pecado", "Alborada", "Alma de hierro", "Corazón salvaje", "Por ella soy Eva", "La tempestad", y "La gata" por mencionar solo algunos, siendo su última aparición en "Que te perdone Dios" en donde fue Melitón Ramos

Anabel Gutiérrez

Irene Papas

Louise Fletcher

La actriz fue ganadora de un Oscar por su papel en la película "One Flew Over the Cuckoo´s Nest" (Atrapado sin salida) de 1975.

Sacheen Littlefeather

La actriz amerindia fue famosa por ser rechazar el premio Oscar del actor Marlon Brando.

Littlefeather, que era apache y yaqui, fue abucheada durante la entrega de los premios de 1973, al explicar por qué Brando, a quien representaba, rechazó el galardón al mejor actor por "El Padrino"

Robbie Coltrane

El actor de origen escocés alcanzó la fama mundial cuando interpretó al querido guardabosques Hagrid en la saga de películas de Harry Potter.

El actor falleció a los 72 años en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia, según su agente Belinda Wright, que agradeció al centro los cuidados proporcionados a su cliente.

aemz