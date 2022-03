Actores que han relatado sus encuentros con el narco

Hace unos meses la periodista de investigación Anabel Hernández estrenó "Emma y las otras señoras del narco", en donde habló sobre la relación de notables miembros del crimen organizado en México y actrices, cantantes y hasta políticos, pero alguna vez has escuchado sus encuentros con miembros el Narco, a continuación, te compartimos algunos de ellos.

FOTO TOMADA DE PERÚ 21

Si algo caracteriza al narcotráfico es la influencia que tiene en diversos sectores de la población y esta no sólo provoca inseguridad, muertes y guerras con las autoridades federales, también origina rumores que vinculan a personas reconocidas en el país y el mundo.

Recordemos que las series o películas que abordan el tema del narcotráfico sin duda han puesto en la cúspide de la fama a algunos artistas, pero también es cierto que han corrido grandes riesgos, sobre todo si estos son buscados por los lideres de dichas organizaciones.

Cabe señalar que algunas de estas celebridades han tenidos que abandonar el país, como es el caso de Kate del Castillo, que gracias a su papel de "La Reina del Sur".

KATE DEL CASTILLO Y "LA REINA DEL SUR"

Una de las famosas que más problemas tuvo debido a su papel de Teresa en la serie "La Reina del Sur" sin duda fue Kate del Castillo.

Recordemos que la actriz de 49 años fue contactada por Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2015. El capo –en ese entonces más buscado a nivel internacional– la buscó para que realizara un producto audiovisual sobre su vida.

Sin embargo, una traición por parte de Sean Peann y pondría en riesgo su estancia en México, pues el actor de Hollywood habló con la revista Rolling Stone sobre el encuentro con el mayor narcotraficante de la república.

"Joaquín El Chapo Guzmán me eligió para hacer la película de su vida porque me considera valiente, franca, y porque es mi fan desde 'La Reina del Sur'", reveló la actriz Kate del Castillo a "The New Yorker", en la primera entrevista que da desde que se le vinculó con el narcotraficante.

De acuerdo con el testimonio de Kate del Castillo, fue a finales del verano de 2014, dos años después de que publicó un Twitter un mensaje en el que le pedía a "El Chapo" traficar con amor, cuando recibió un correo electrónico de Andrés Granados Flores.

Que primero se presentó como un productor de cine, luego confesó que era abogado del capo.

"De inmediato dije que sí", comentó la actriz. En septiembre Kate se reunió con los abogados Granados Flores y Óscar Manuel Gómez Núñez.

Le dijeron que Guzmán Loera quería que ella hiciera su película, que había recibido muchas ofertas de productores de Hollywood pero "él confiaba en ella y quería darle los derechos de su historia de vida".

Kate contó que, según los abogados, El Chapo la eligió "porque eres muy valiente. Porque eres franca. Debido a que siempre dice la verdad, incluso cuando se trata del gobierno. Debido a que usted viene de una gran familia. Y debido a que es un fan tuyo desde 'La Reina del Sur'".

Cuando por fin concretaron el encuentro, en compañía del actor Sean Penn, la famosa entabló una conversación con el capo. Recordó que sí sintió miedo, pues en un momento pensó que le haría algo.

FOTO TOMADA DE NOTIMÉRICA

Durante una entrevista para el programa "Ted Table Talk: The Estefans", conducido por Gloria, Emily y Lili Estefan, Kate del Castillo destapó el miedo que sintió al conocer al narcotraficante que hasta el ese entonces "era el más buscado" a nivel internacional.

Cuando la famosa se reunió con "El Chapo", según contó, tuvo miedo de quedarse a dormir, pues no lo tenía contemplado. Incluso, recordó que pensó que se iba a morir o que podría ser violada por el narcotraficante:

"Me dijo, ´amiga, creo que necesitas ir a dormir´. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso", recordó Kate del Castillo.

Asimismo, recordó que, tras el encuentro no violento con El Chapo, decidió proponerle hacer una película. Lo que se recaudara de ella se donaría para personas que habían perdido a algún familiar a causa del crimen organizado.

"'Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado´. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad", le propuso Kate del Castillo a El Chapo.

"Entonces me miró con sus grandes ojos y me dijo: ´Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo´. Nos abrazamos y dijo "me voy". Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada", contó la actriz mexicana.

Tras la traición que recibió por parte de Sean Penn, comenzó una persecución en su contra por parte del gobierno mexicano –en aquel entonces el comandado por el ex presidente Enrique Peña Nieto–. Duró casi tres años sin poder pisar México debido a una investigación que había en su contra.

MAURICIO OCHMANN Y "EL CHEMA"

Otro de los famosos que recientemente reveló que fue asediado por el narco tras dar vida a "El Chema" fue Mauricio Ochmann, quien durante una entrevista con Yordi Rosado reveló que durante este encuentro sintió miedo, pero los hombres lo trataron bien. Tiempo después se enteró que aquel narco que lo quiso conocer murió.

"Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ´voy a echar gas´. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ´el patrón lo quiere conocer´. Y dije bueno, pues ´ni modo, vamos a conocer al patrón´. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras... se baja el patrón –y le dice– ´Chema´, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ´platícanos tú quién eres y tal´. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ´ah órale este cuate, sí está pesado´ y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ´imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día´. Si hay cosas que te cimbran. Es nuestra realidad", comentó.

JOAQUÍN COSÍO Y "EL COCHILOCO"

El actor Joaquín Cosío también habló de su encuentro con el narco gracias a su papel actoral como "El Cochiloco" en la película "El infierno".

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el actor de 59 años reveló que tuvo un acercamiento con el narcotráfico.

Recordó que en un bar de Zacatecas se encontró con narcotraficantes que le confesaron que ellos sí eran los de verdad.

"Llegan unos jovencitos... Esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ´nosotros somos los de a de veras´. Ha sido uno de los momentos más...", le dijeron al actor, razón por la que se fueron rápido del lugar.

Asimismo, en otra ocasión y en otro lugar -Ciudad Juárez-, Cosío reveló que recibió una amenaza que atentaba con su vida. En aquella ocasión, el hombre lo hostigó en un bar hasta que le dijo que se cuidara, algo que lo dejó helado.

"Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va... y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo... me dice ´cuídate cuando cruces la puerta´. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas", indico Joaquín Cosío.

JUAN GABRIEL

Pero estas celebridades no han sido las únicas, El "Divo de Juárez" estuvo en peligro por asistir a una fiesta de "El Ajedrecista" y jugarle una broma al capo sin estar consciente de quién se trataba y entre qué personas estaba interpretando sus éxitos.

Juan Gabriel fue un cantante muy reconocido no sólo en México, sino también en varios países de toda América Latina. Pero un show en Colombia se salió de control cuando fue contratado para amenizar una fiesta del cártel de Cali.

En 2007, Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, también conocido como "El Ajedrecista", anunció que publicaría un libro en el que narraría cómo su padre se relacionaba con personas con gran reconocimiento en el mundo artístico, entre los que estaban Juan Gabriel y Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

Sin dar muchos detalles del lugar o la fecha de los hechos, narró que Juan Gabriel habría llegado a la fiesta en donde estaban otros capos y artistas, y, como en cualquier otra presentación, el cantante se preparó: arregló su escenario, ajustó su micrófono y sólo dio un vistazo al evento, el cual pensó sería como cualquier otro. Sin pensar demasiado, habría comenzado su show.

Como solía hacerlo, "Juanga" se acercó en varias ocasiones a los invitados de la fiesta, cantaba junto a ellos y les dedicaba algunas partes de sus canciones, intentando envolverlos con su espectáculo. Casi al finalizar su presentación José "Chepe" Santacruz, otro líder del cártel de Cali, le dio a entender al intérprete de Hasta que te conocí que sería bueno jugarle una broma a su colega, pero le dejó a consideración del cantante qué hacer.

"Juan Gabriel, al finalizar la canción, se acercó adonde estaba mi padre, quien lo observaba atentamente (...) Juan Gabriel quedó junto a mi padre, le colocó una mano en el hombro, tomó aire y remató con todos sus pulmones la emotiva canción, y cuando la sala se cubría de sonoros aplausos, incluidos los de mi padre, Juan Gabriel se agachó y le dio un sentido beso", escribió Rodríguez.

FOTO TOMADA DE LA VERDAD NOTICIAS

El "Ajedrecista" no habría reaccionado con la misma diversión que quienes presenciaron el beso y rápidamente se enojó y lo cuestionó: "´qué haces, qué te pasa´, fue entonces cuando otro narco, Chepe Santacruz, se metió en la discusión y fue cuando mi padre golpeó a Chepe y los ánimos comenzaron a calentarse", recordó el autor.

Según Fernando, el líder del cártel de Cali quería matar al cantante mexicano y varios asistentes se interpusieron en su camino, por lo que lograron distraerlo y sacar a Juan Gabriel del evento, quien al notar lo que ocurría reaccionó de forma rápida y pidió que lo llevaran a un aeropuerto, de esta forma le fue imposible a Gilberto Rodríguez siquiera golpearlo.

"En 20 minutos él ya estaba viajando de regreso. Mi papá y Chepe discutieron, y tras unos minutos el problema quedó solucionado", dijo Fernando, es decir, el "Ajedrecista" no guardó rencor hacia el "Divo de Juárez" al entender que no había nacido de él darle el beso directamente a quien festejaba la fiesta, menos al saber de quién se trataba.

PAQUITA LA DEL BARRIO

La cantante mexicana "Paquita la del barrio" ha admitido que ha actuado para capos de las drogas y defendió a sus colegas.

"Yo he trabajado (para narcotraficantes). Uno no se da cuenta hasta que llega (a la fiesta)", dijo la intérprete y compositora de temas tan populares a lo largo de América Latina como "Rata de dos patas" y "¿Me estás oyendo inútil?", al defender a su colega Ramón Ayala, ganador de dos Grammy del género ranchero.

"Sí me ha tocado trabajar para ellos. Son gente muy culta, mi respeto para ellos (...) trabajo es trabajo", dijo a periodistas la artista, famosa por sus canciones contra el machismo.

En una entrevista a TV Azteca, en el programa "Ventaneando" Paquita explica en detalle sus actuaciones ante el narcotráfico.

Ayala y los integrantes del grupo Los Cadetes de Linares, representantes de la llamada música ranchera, fueron detenidos en un operativo realizado el viernes en una fiesta que se llevaba a cabo en Morelos, centro del país.

En el operativo murieron tres presuntos sicarios y hubo 11 detenidos, sospechosos de trabajar para el poderoso cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Según las autoridades, la fiesta fue organizada por narcotraficantes.

FOTO TOMADA DE INFOBAE

A finales de noviembre autoridades de la ciudad de Tijuana (noroeste) señalaron a otro grupo popular en México, Los Tucanes, de tener nexos con las mafias por sus "narcocorridos", canciones populares que narran las actividades y crímenes de los traficantes de droga.

(Azucena Uribe)