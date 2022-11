Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, José Bastón y Alfonso de Angoitia consintieron a las estrellas de Televisa en 2015, organizándoles una comida en Valle de Bravo, así como actividades deportivas para agradecerles que eran clave en el éxito de la empresa.

De esta manera los cuatro directivos, le expresaron su aprecio a cada uno de los invitados y, con unas emotivas palabras los reconocieron y motivaron para que siguieran adelante con el mismo profesionalismo y entusiasmo, participando en los diferentes proyectos de la empresa.

¿QUIÉNES ERAN LOS CONSENTIDOS DE TELEVISA EN 2015?

En aquella ocasión Andrea Legarreta, una de las consentidas de Televisa, expresó:

"La mayor parte de mi vida he trabajado para Televisa, y más allá de decir que para la empresa, tengo que decir que ya es mi casa y me siento parte de esta gran familia. He vivido muchas cosas maravillosas, aprendido, crecido y estado en los momentos difíciles de la empresa o de algún proyecto, pero siempre con la camiseta bien puesta".

Mientras que Montserrat Oliver, señaló que los ejecutivos de la empresa son buenas personas a las que considera sus amigos.

"Lo mejor de esta empresa es que las personas que están a cargo son gente buena que conozco desde hace muchísimos años y les tengo un gran cariño; los considero mis amigos".

"Se agradece y se valora que los directivos volteen a ver la parte humana, los valores son muy importantes en una empresa; todos nos caracterizamos por hacer lo que más nos gusta y somos muy afortunados", comentó Angelique Boyer.

A Sergio Sendel se le hizo una reunión espectacular y emotiva.

"Se me hizo espectacular, emotiva, diferente, especial y yo estoy agradecido. Mi momento favorito fue cuando hablaron de los años de colaboración, lealtad y esfuerzo".

Algunos de los actores y conductores consentidos que formaron parte de esta reunión que organizaron los ejecutivos de Televisa en 2015 fueron:

Joaquín López-Dóriga, Fernando Colunga, Eugenio Derbez, Adela Micha, Carlos Loret de Mola, Ana Brenda Contreras, Paola Rojas, Mayrín Villanueva, Jacqueline Bracamontes, Adrián Uribe, David Zepeda, Zuria Vega, Galilea Montijo, Eduardo Santamarina, Toño de Valdés, Jorge Salinas, Denise Maerker, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Susana González, entre otros.

Sin duda los actores pasaron un día inolvidable, pues liberaron el estrés y las presiones jugando boliche, béisbol, futbol, golf, gotcha, además de que estrecharon los lazos de amistad, ya que no siempre pueden convivir cuando están en los foros de grabación.

(Lérida Cabello)