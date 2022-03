Abuela de Regina Blandón critica a mujeres que toman cerveza: "No es de niñas"

En las últimas horas la actriz Regina Blandón se convirtió tendencia en redes sociales luego que publicara un video en su cuenta de TikTok donde se le ve disfrutando de una cerveza en compañía de su abuela, sin embargo, tal parece que no esperaba la reacción que tendría su familiar por darse este gusto.

En el material se les ve descansar en una sala y al inicio, la actriz se dirige a su familiar a quien le dice: "Me puedes repetir lo que acabas de decir", por lo que su abuela responde; "Que la cerveza la toman los hombres, no las niñas", se le escucha decir.

En ese momento Regina Blandón muestra el envase de la cerveza que estaba disfrutando en ese momento: "Las niñas toman un Vermut", asegura su abuela. Momento en el que la actriz le pregunta qué tomaba cuando era más joven; "Medias de seda", a lo que Blandón reacciona con un "guácala".

"Pues no sé, la 'Media de Seda' no la he probado hace mucho tiempo. Pero está más rica una cerveza, ¿no?", indica Blandón.

De inmediato su abuela le suelta: "Pues a mí me parece muy feo que la tomes, sobre todo de la boca (del envase) Sí, qué horror".

A lo que finalmente Blandón se despide con un; "Sí, qué horror". No obstante, pese a esta diferencia de gustos acerca de las bebidas, la actriz mexicana dejó muy claro que su abuela es una de las personas más importantes en su vida.

"Levante ud. la mano si su abuela también le regaña. Para los que no le conozcan, ella es Bela, mi abuela", fue el texto con el que Regina Blandón acompañó su publicación, la cual se ha convertido en un éxito en redes, en donde ha superado los 115 mil "me encanta" y casi alcanza los 2 mil comentarios de sus seguidores.

(Azucena Uribe)