Aaron Carter, reconocido cantante estadounidense, fue encontrado muerto este sábado en su casa en Lancaster, California. Su cuerpo fue hallado en la bañera. Carter tenía 34 años en el momento de su muerte.

De acuerdo con las fuentes policiales de Estados Unidos, recibieron una llamada de emergencia al 911a las 11:00 horas de este sábado, en la cual refirieron que un hombre se había ahogado en la bañera.

En este sentido, el cuerpo del joven fue encontrado al interior de su casa en Lancaster, California, Estados Unidos, informó TMZ.

Trascendió que el pedido de auxilio apuntaba a que alguien se había ahogado, sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte de Aaron Carter y es posible que esta no sea revelada hasta que la autopsia y el informe forense no se haya completado.

¿Quién fue Aaron Carter?

Aaron Carter era hermano del cantante Nick Carter, miembro de la banda Backstreet Boys. El artista era conocido por temas como "Crush on you" y "I Just Can't Wait to Be King", que salió en El rey león, y "Aaron's Party (Come Get It)".

Aaron Carter (Foto: Twitter/@OfficialCJHills)

El también actor habría participado también en series como "Sabrina, la bruja adolescente" y "Lizzie McGuire". Además, tuvo su propio reality junto a sus hermanos: "House of Carters".

Aaron Carter conoció la fama a finales de la década de los 90 como cantante del género pop, en total, lanzó cuatro álbumes de estudio, su primero fue en 1997 cuando solo tenía 9 años.

En este mismo tenor, su inicio en la música fue cuando cursaba los primeros años de primaria, posteriormente se hizo popular entre los fans de Nick, su hermano mayor y miembro de los Backstreet Boys.

Aaron Carter se convirtió en una estrella de Nickelodeon después de que vendiera un millón de copias de su primer álbum y su segundo álbum "Aaron´s Party", triplicó esa cifra, recordó TMZ.

Aaron Carter (Foto: Twitter/@ludikagdl)

Aunado a esto, se conocía que el famoso cantante Aaron Carter, era tenía una adicción a las drogas y en 2011 reveló que ya había sido internado en un centro de rehabilitación.

Asimismo, en septiembre de este año, el intérprete de "Fool´s Gold" dio a conocer que había ingresado "voluntariamente" en un programa ambulatorio de un centro de rehabilitación para intentar recuperar la custodia de su hijo de 11 meses, Prince.

Aaron Carter, hermano de Nick Carter (Foto: Twitter/@80s_y_90s)

No obstante, en 2019, Aaron Carter habló en televisión sobre sus batallas de salud mental y reveló por primera vez que sufría de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca.

BV