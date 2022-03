"A ratos me dormí": Tunden a Pedro Sola por criticar la película de "The Batman"

Este fin de semana se estrenó "The Batman" y Pedro Sola aprovechó la oportunidad para expresar su opinión sobre la película protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola dijo que no le gustó "The Batman" porque le pareció una cinta muy oscura y lenta, además, señaló que todo el tiempo estaba lloviendo.

Al conductor de "Ventaneando" le aburrió tanto "The Batman" que por ratos hasta se quedó dormido. A pesar de su dura crítica, Pedro Sola invitó a sus seguidores a ver la película porque a ellos tal vez les puede gustar.

Las reacciones no se hicieron esperar, a Pedro Sola lo tundieron en redes sociales. Los fans de "The Batman" pidieron que no le hicieran caso al conductor.

Sin embargo, algunos internautas apoyaron la polémica postura de Pedro Sola y le dieron la razón.

"The Batman" conquista la taquilla de Estados Unidos, tras el primer fin de semana del estreno se recaudaron más de 128 millones de dólares. La película ya ha sido catalogada como el mejor estreno de 2022 y el segundo, en tiempos de pandemia, después de "Spider-Man: No Way Home".

(Ann Ventura)