Adrián Marcelo, famoso conductor de Multimedios, se subió al volante con el Escorpión Dorado y como era de esperarse causaron tremenda polémica. Con bromas, frases en doble sentido y confesiones, transmitieron un rato agradable a su audiencia.

Sin embargo, supuestamente, un repartidor de comida sí se molestó con Marcelo, se hicieron de palabras y estuvieron a punto de "pelearse". Fue durante el reciente programa de El Escorpión Dorado en donde Adrián Marcelo le dio rienda suelta a su humor pesado.

Con frases en doble sentido y hasta con insultos, Adrián Marcelo y el Escorpión Dorado interactuaron con personas que se encontraban a su paso en la Ciudad de México. Entre lo más controversial, estuvo cómo el ex presentador del Canal 6 besó a una joven –que le confesó que él le daba asco–, el ´robo´ de un celular a una mujer –que después fue devuelto– y algunas frases de acoso que lanzaba a transeúntes.

Pero, al parecer, alguien sí trató de poner en su lugar al regiomontano. Un repartidor de comida le puso presuntamente un alto. Pero ¿qué pasó? Todo comenzó cuando Marcelo trató de interactuar con un repartidor de comida.

Lejos de que lo saludara comenzó a bromear con él como si fuese un asaltante, algo que fue determinante para lo que se vino después.

"¡Todo bien, todo bien compadre!", dijo Adrián Marcelo al repartidor. "¿Qué pasó, patrón, todo chido?", respondió el repartidor. "¿Es droga?", cuestionó al repartidor el Escorpión. "No traigo", respondió el repartidor. "¿Qué traes ahí. Tú eres el de las goteras?", intervino Adrián Marcelo. "Contigo no estoy hablando, estoy hablando con él", indicó el repartidor de forma contundente. "Cómo ves al pinche regio idiota", añadió El Escorpión. "Está mejor la Mole", sentenció el repartidor.

El incómodo y tenso momento continuó, pues Adrián Marcelo lanzó algunos insultos en su contra: "Vas a llegar con la comida fría, tienes tetas y eres vato... ese wey si me quiere ´golpear´", dijo Marcelo.

Cuando se creía que ya todo había acabado, momentos más tarde, los creadores de contenido se volvieron a encontrar al repartidor, en donde la tensión aumentó. "¿A poco sí wey?", dijo el repartidor. "¿Qué pasó compadre, ya te enojaste? Tú también me chingaste", reaccionó el regio. "No se sienta bien ver...", indicó el repartidor. "¿Te da miedo?", intervino el Escorpión. "Ps sí me da", reaccionó Marcelo. Finalmente, el Escorpión trató de suavizar el momento hasta que se abrazaron. Sin saber si sólo fue show o si en realidad sí pasó, el video lleva buenas reacciones y reproducciones por el momento. https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/adrian-marcelo-repartidor-comida-encara-broma-escorpion-dorado-video.