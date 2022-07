Ingrid Coronado llegó a ser una de las conductoras de televisión más populares de México y por tanto una de las mejores pagadas del medio. Sin embargo, algunas decisiones que tomó en su vida profesional, aunado a escándalos en los que se vio involucrada, impactaron en su vida económica y laboralmente.

Ingrid comenzó a ganar gran fama cuando se unió al grupo Garibaldi en sustitución de Patricia Manterola, pero después de unos años, incursionó en la conducción al integrarse al programa televisivo "Tempranito".

Su carisma y talento como presentadora la llevó, tiempo después, a formar parte del programa "Sexos en guerra", donde, además de que su popularidad se disparó, también conoció a quien años más tarde se convertiría en su esposo y padre de dos de sus hijos, Fernando del Solar (qepd), quien falleció el pasado 1 de julio a los 49 años de edad, a causa de cáncer linfoma de Hodgkin.

Según información de Terra, dicho programa se convirtió en un total éxito, lo que le valió a Ingrid para integrarla al matutino "Venga la Alegría", donde igualmente su fama siguió creciendo, hasta convertirse en una de las conductoras estelares de TV Azteca, pues algunos medios han indicado que en la cima de su éxito, tenía un sueldo que rondaba entre 600 mil y el millón de pesos mensuales.

Ante tal popularidad, Ingrid fue requerida en otros importantes proyectos de la televisora, como "La Academia", "La Academia Kids" y "Soy tu doble". Fue así que durante varios años se estima que acumuló una gran fortuna debido a la fama con la que gozaba, pero después de unos años, su vida cambió radicalmente y su patrimonio se vio afectado tras tomar una radical decisión un su carrera como conductora, además de que fue involucrada en algunos escándalos.

¿Qué pasó con lade

Pese a ser una de las presentadoras más queridas y carismáticas de la televisión mexicana, Ingrid Coronado comenzó a perder gran popularidad luego de que se diera a conocer que se separaba de Fernando del Solar, cuando el conductor todavía estaba en la batalla contra un cáncer que le habían diagnosticado un par de años antes, y por si fuera poco, también decidió alejarse un tiempo de la televisión.

Tras abandonar TV Azteca, Ingrid probó suerte en la radio, donde vio afectada de gran manera su fortuna, pues los sueldos de este medio distan mucho de los de televisión. Pero su peor crisis llegó cuando su ex marido, Charly López, también ex integrante de Garibaldi, ofreció una entrevista en la que habló mal de ella, lo cual afectó de gran manera su imagen. Ante esto, Coronado lo demandó por difamación y posteriormente ganó dicha batalla legal, pero el daño estaba hecho, pues la conductora aseguró que esto dañó gravemente su imagen pública, y por lo tanto, profesional.

No obstante, la ex Garibaldi siguió laborando como locutora, además de que participó en varios proyectos en Televisa y otras televisoras, pero sin mucha suerte, por lo que se comenzó a especular que Ingrid estaba al borde de la quiebra, pues ya no podía llevar el estilo de vida al que estaba acostumbrada, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Pese a ello, Ingrid Coronado se animó a mostrar una nueva faceta, ahora como escritora, pues publicó el libro infantil "Simón y el Sauce Llorón", y recientemente, "MujerON: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino", el cual ha tenido un buen recibimiento por parte del público, es por ello, que aunque no hay cifras oficiales, se estima que su fortuna ha mejorado, además de que se presume que Fernando del Solar le habría heredado parte de su patrimonio para solventar los gastos de los dos hijos que procrearon juntos.