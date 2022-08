Un 26 de agosto de 2016 el 'Divo de Juárez' dio su último concierto en vida, dentro de su gira 'MeXXIco es todo'.

Juan Gabriel, uno de los cantautores más prolíficos dentro de la música mexicana, se presentó ante 17 mil 500 espectadores en el Forum, ubicado en el condado de Inglewood, California.

Todos los ahí presentes disfrutaron del último concierto del cantante mexicano sin imaginarse que sería el último antes de morir tan solo dos días después.

¿Cómo fue el último concierto de Juan Gabriel?

Juan Gabriel salió al escenario con un traje negro, camisa azul brillante y un gran moño que completaba su atuendo.

El cantante se adueñó de todo el lugar, entreteniendo a todos los presentes con sus canciones y sus icónicos bailes durante dos horas y media.

El escenario, que asemejaba una guitarra, le permitió al llamado "Divo de Juárez" recorrerlo en 360 grados, mientras se veía su imagen en enormes pantallas en la parte superior.

JuanGa interpretó sus más grandes éxitos. "Querida", "Se me olvidó otra vez", "Amor eterno", "No vale la pena'', "Así fue" y "La diferencia", fueron algunos de los temas más aplaudidos de toda la noche, al igual que la gran sorpresa del show que fue "No tengo dinero", interpretada a ritmo de rap.

Cerrando con broche de oro con "El Noa Noa",poniendo a todo el público de pie. Una vez concluido el show, en las enormes pantallas se pudo leer la siguiente leyenda: 'Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son'.

¿De qué murió Juan Gabriel?

El Divo perdió la vida de manera sorpresiva el 28 de agosto de 2016, dos días después de su último concierto. En un inicio se consideró como una noticia falsa, pero en el transcurso del día se confirmó el deceso.

Su muerte ocurrió en el baño de un lujoso departamento en Santa Mónica. Las personas que se encontraban con él, relataron que aquel día el cantante pidió un tanque de oxígeno para posteriormente retirarse al baño donde se desvaneció. Los paramédicos que lo atendieron declararon que había fallecido y poco después de reveló que el compositor murió debido a complicaciones derivadas de una arteriosclerosis cardiovascular.

La noticia provocó que México y gran parte de Estados Unidos y Sudamérica se paralizaran. Esa misma noche miles de personas se congregaron en la plaza Garibaldi de la Ciudad de México para homenajearlo.

aemz