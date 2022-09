El Festival Rock y Ruedas de Avándaro, que se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971, a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo, en el estado de México, al que acudieron cerca de 200 mil jóvenes fue reconocido como el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana.

Fue comparado con el Festival Woodstock de Estados Unidos por su música psicodélica, arte contracultural, uso abierto de drogas y ejercicio de amor libre, siendo calificado como un evento sin precedentes en la historia de México, 12 actos fueron contratados por la agencia ArTe, propiedad de los promotores musicales Armando Molina Solís y Waldo Tena, pero debido a la enorme cantidad de asistentes un total de 18 actores se presentaron en el escenario al aire libre durante el lluvioso fin de semana, alcanzando una audiencia de entre 100 mil a 500 mil asistentes.

51 AÑOS DEL FESTIVAL ROCK Y RUEDAS DE AVÁNDARO, ¿QUÉ PASÓ?

Empresarios y un grupo de personas comenzaron a organizar una carrera de autos con un pequeño show de diversos grupos de rock en el campo de golf Avándaro; sin embargo, pronto pasaría a convertirse en un espectáculo musical, dejando fuera del cronograma las carreras.

Durante los dos días de evento tocaron grupos conocidos en el ámbito urbano, como Dugs Dugs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in my Mind.

En Avándaro esos días hubo desnudos y consumo excesivo de drogas, por lo que los medios de la época lo catalogaron como un sitio de "exageraciones tremendas" o un "degenere total: los chicos perdiéndose en las drogas y el sexo".

En reportes de agentes superiores se evidenció el consumo de mariguana y peyote de los asistentes. Además, en los documentos de las autoridades también se incluyeron robos de autos, tiendas y hoteles, así como heridos.

En informes oficiales fichados el 12 de septiembre, se destacó que durante el Festival de Avándaro hubo un consumo de drogas "en grado superlativo y alarmante, se calcula que un 70 por ciento de los asistentes que consumió drogas", causando que más de 500 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos debido al "excesivo consumo".

Pero eso no fue todo, cuando se presentó el grupo Sociedad Anónima, el 11 de septiembre a las 17 horas, había presencia de desnudos y relaciones sexuales a unos 500 metros del escenario, sitio en el que se encontraban un riachuelo y un lago.

(Lérida Cabello)