"Tebas Land", una obra dinámica, empática y profundamente humana

'Tebas Land' tiene una estructura de laberinto, como de caja china dónde no sabemos exactamente si estamos viendo teatro o realidad. Este diálogo entre realidad y ficción, zona intermedia, la cual Sergio Blanco llama 'Tebas Land'; un territorio ambiguo donde las cosas no son completamente claras, apela a esta zona incomprensible, la cual no podemos saber si lo que estamos sintiendo si es real o es ficción.