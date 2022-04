Standuperos "se mochan" con taquilla por una buena causa

Entre risas y carcajadas standuperos se unieron para apoyar la fundación Reinserta en apoyo a niñas, niños y adolescentes que han estado envueltos en la violencia que vive en México.

La cita fue la noche del 30 de marzo en el auditorio BlackBerry en donde el público comenzó a llegar desde una hora antes, formados y ansiosos en espera de acceder al recinto en busca de pasar un rato agradable.

Al dar entrada a la gente el auditorio poco a poco se iba llenado, mientras unos buscaban sus asientos, algunos llegaban con bebidas, nachos o palomitas para disfrutar del espectáculo.

Comienza la tercera llamada y en pantalla proyectan un video a modo de ilustración contando la historia de tres niños que sufren violencia de diversas formas, para recordar por la causa que se está realizando al evento, posteriormente inicia Saskia Niño de Rivera dando la bienvenida al público invitándolos a donar mediante su teléfono a través del portal web de Reinserta, a su vez deseando que disfruten el show.

Es así como Sofía Niño de Rivera comenzó el stand up, el público la recibió entre risas y aplausos, inició tocando el tema de la famosa cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock comparándola con las travesuras que su pequeña hija hace, no solo realizó su stand up sino también fue presentadora a lo largo del evento.

En seguida La Bea "La más barrio de todas", dio su show contando sus tragedias de pareja convirtiéndolas en comedia, en el que los espectadores estaban muertos de risa incluso algunas parejas se sentían identificados ante las situaciones que planteaba, pero no solo eso sino también contó la penosa experiencia que pasó al momento de visitar al ginecólogo y del momento en el que le dijo a su pareja que tenía un retraso en su periodo mientras él se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Uno de los más esperado por el público fue el "Capi" Pérez conductor de "Venga la Alegría" quien recientemente fue operado de un testículo y por supuesto sacó provecho de esa situación para hacer reír a la gente, además contó anécdotas de cuando vivía en Aguascalientes y asistía a la "Feria de San Marcos", además de exponer a sus padres en situaciones bochornosas.

Para cerrar con broche de oro Mau Nieto subió al escenario tocando el tema de que su ahora esposa llamada Carla quien se dedica a la medicina le detectó covid de una forma no tan común, la sorpresa que se llevó al enterarse de que se aplicó la vacuna "Pfizer" y las consecuencias que tenía, asimismo el comediante habló acerca sobre la colaboración que tuvo con "Netflix" y como debido a esto aumentó su fama contando que la gente lo reconoce más no se sabe su nombre.

Finalmente, al termino del espectáculo Saskia Niño de Rivera agradeció a los comediantes obsequiandoles una botella de mezcal por unirse a esta noble causa que Reinserta hace posible gracias a todas las personas que se suman a través de donativos en el que no solo pasan un rato agradable y divertido sino también contribuye a mejoras sociales.

