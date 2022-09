En días pasados, la reina Letizia sorprendió a la prensa al aparecer con un vestido que para muchos dejaba mucho ver las piernas bronceadas de la experiodista, por lo cual fue blanco de polémica alrededor del mundo.

Al instante, hubo muchos comentarios que cuestionaban si una personalidad como lo es la reina Letizia tendría que portar vestidos tan "cortos".

Sin embargo, se debe recordar que Letizia siempre se ha caracterizado por romper el estricto protocolo real al igual que lo hizo en su momento la princesa Diana o mejor conocida como Lady Di.

UNA REINA QUE SALE DE LA NORMA

Dentro de lo que la integrante de la familia real busca es poder tener más libertad sobre cómo expresarse, comportarse y vestirse.

Tal es otro caso en donde la reina fue vista portando un short a rayas de la firma Pimkie que tan sólo costaba 10 euros.

"Letizia, como muchas mujeres de su generación, no se viste como las que cumplían 50 hace muchos años, Sus looks son de una mujer joven, elegante, sofisticada, profesional y que no teme sacar su lado femenino y hasta sexy", indicó el diseñador Ángel Sánchez.

REFERENTE PARA MUJERES

Debido a su actitud y carácter, la reina Letizia se ha convertido poco a poco en un referente para las mujeres de su época, tanto para sus súbditas como para otras personalidades de la realeza quienes buscan estilos más cómodos.

Lo anterior ha traído consigo que con el paso de los años, Letizia haya impuesto su personalidad en estilismo que a veces van en contra de los protocolos reales y lo cual la define como una mujer empoderada y segura de sí misma.

De igual forma, la perteneciente a la familia real nunca ha mostrado estar a la sombra de un hombre o su marido, lo cual gusta entre las multitudes.

Por otro lado, la reina también ha sido vista en público utilizando prendas que dejan ver su lado rockero y sexy al vestir con chaquetas de cuero negro ¿, las cuales han sido utilizadas por Letizia cuando sale con sus hijas a conciertos en Madrid.

Finalmente, la integrante de la familia real española se ha ido construyendo una imagen que ha agradado a un gran sector de personas en España ya que si bien puede romper un poco con lo estipulado por la realeza, también suele ocupar vestidos o trajes largos con las deslumbrantes joyas de la casa real que tiene a su alcance.

CAO