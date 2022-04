Mako: la princesa que renunció a la corona y ahora trabaja de voluntaria en muse

En octubre del 2021 la princesa de Japón, Mako renunció a su título para poder casarse con un plebeyo, Kei Komuro, un abogado de 30 años de edad que conoció en la universidad, ¿pero actualmente a qué se dedica? A continuación, te contamos.





Recordemos que la pareja se enamoró y se casaron el año pasado, se fueron a vivir a Estados Unidos y ahora se convirtió en voluntaria no remunerada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Según el Japan Times, Mako Komuro, de 30 años, está trabajando en la colección de arte asiático del icónico museo, ayudando a armar una exhibición de pinturas inspiradas en la vida de un monje del siglo XIII que introdujo el budismo en Japón. Según el mismo medio, detalla que el museo Upper East Side se encuentra a 10 minutos en automóvil del lujoso apartamento de una habitación en Hell's Kitchen que comparte con su esposo.

Mako y Kei se conocieron en 2013 cuando ambos estudiaban en la Universidad Cristiana Internacional en las afueras de Tokio, donde ella estudiaba arte y herencia cultural. Luego pasó a trabajar como investigadora especial en el Museo de la Universidad de Tokio, se enamoraron, ella renunció a la realeza y a su herencia real, se casaron y ahora tiene una nueva vida, lejos de la realeza japonesa.

Sin embargo, hay que destacar que estuvieron comprometidos durante ocho años antes de casarse en octubre pasado en una pequeña ceremonia civil en Tokio y debido a que solo los miembros masculinos de la familia imperial japonesa pueden casarse con personas que no pertenecen a la realeza, la decisión de Mako de casarse por amor significa que ya no se la considera una princesa y que los futuros hijos no estarán en la línea de sucesión del emperador.

Mako también estudió historia del arte en la Universidad de Edimburgo en Escocia y obtuvo una maestría en estudios de museos y galerías de arte en la Universidad de Leicester en Inglaterra en 2016, informa People. Por lo que no es extraño que ella esté haciendo este trabajo. En general, es un trabajo que requiere mucha preparación y, a menudo, significa pasar mucho tiempo en la biblioteca”, dijo una excomisaria del Met sobre su nuevo trabajo.

QUIÉN ES MAKO

Mako es la hija del príncipe heredero Fumihito y sobrina del emperador japonés reinante Naruhito. Ella y Kei Komuro se comprometieron extraoficialmente en 2017 y planeaban casarse en noviembre de 2018. Inicialmente, la noticia fue recibida bien en Japón, pues era un cuento de hadas.

Sin embargo, hubo una situación complicada cuando se descubrió que la madre viuda de Kei, Kayo, no había pagado un préstamo de un ex prometido, que en parte estaba destinado a pagar la matrícula de su hijo. Eso llevó a los críticos a sugerir que Komuro solo se casaba con la princesa por dinero o fama.

Komuro emitió una explicación sobre el dinero, alegando que era un regalo, no un préstamo y dijo que lo devolvería. A pesar del incidente el lazo entre Kei y Mako perduró. En 2020, le rogó al público japonés que apoyara su decisión de casarse con el plebeyo y finalmente los apoyaron.

La pareja se casó y la Agencia de la Casa Imperial explicó que la pareja no quería una gran boda, se fueron a vivir a Estados Unidos el 14 de noviembre y Mako rechazó el pago de 1,3 millones de dólares al que tenía derecho por dejar a la familia imperial, dijeron funcionarios del palacio.

(Azucena Uribe)