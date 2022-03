La crisis mexicana de los teatros

La pandemia detuvo al teatro de la manera más grave y delicada que se haya vivido en la historia del mismo; estos dos años los obligaron a cerrar sus puertas, y aunque ya estamos en semáforo epidemiológico verde, solo algunos productores han tenido la capacidad económica para poder reabrir.

En entrevista para YoSoiTú, Tito Dreinhüffer, director general de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, habló de la situación por la que atraviesa el teatro en México, en el marco del Día Mundial del Teatro, que se celebra el 27 de marzo, que fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) en 1961, con el objetivo de dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel nacional.

"Como todos sabemos la pandemia detuvo al teatro de la manera más grave y delicada que hemos tenido en la historia del mismo; estos dos años de pandemia nos obligaron a cerrar en primera instancia desde el 15 de marzo del 2020. Tuvimos el conflicto gravísimo de que mes con mes se nos informaba que no podíamos abrir, convirtiéndose en un tema de dos años".

En ese lapso de tiempo hubo empresas y oficinas de teatro que desgraciadamente quebraron, convirtiéndose esto en un verdadero problema. Y aunque ya pudieron reabrir sus puertas, muchos productores no tienen la solvencia económica, al igual que muchas personas del público para asistir.

"En el año 2021 hubo intentos por reabrir, pero volvía a crecer el número de enfermos y de fallecidos por desgracia en el tema del covid. Finalmente, hoy estamos en semáforo verde con todos los cuidados y ya hay algunas obras de teatro, algunos productores que han tenido la capacidad económica de poder abrir nuevamente sus puestas en escena, se han enfrentado con que no hay la solvencia económica de muchos de ellos, de muchas personas del público, entonces, aunque hay algunas obras que les están yendo bien dentro de lo que cabe, a otras tantas no", apuntó el productor teatral.

FOTO: CORTESÍA GOU PRODUCCIONES

LA INDUSTRIA TEATRAL NO AGUANTARÍA OTRA CRISIS

Como director general de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro a Dreinhüffer le tocó medir el pulso del terrible golpe que les provocó el cierre por la pandemia, y del cual no se han recuperado, por lo que la industrial teatral no aguantaría otro cierre.

"No, definitivamente no, se perdieron muchas vidas dentro del medio artístico tanto de actores, directores, productores, escritores, toda la gente del medio, escenógrafos. Tuvimos muchas bajas a lo largo de estos dos años, si tuviéramos otro golpe como tal, sería terrible para el teatro mexicano".

Si todo va bien, a la industrial teatral le llevaría seis meses recuperarse, siempre y cuando el público también tenga la solvencia económica para asistir a los teatros.

"Espero que el tiempo nos permita recuperarnos como lo que éramos una institución digna, una asociación que protege y protegía los derechos y las oportunidades de todos los productores de esta gran Ciudad de México. Tengo la impresión de que, si todo va bien con la cuestión sanitaria, si finalmente estamos nuevamente inmersos en lo positivo, yo calculo que nos llevaría mínimo seis meses recuperarnos, porque esta situación nos afectó a todos. Nuestros empleados, actores y técnicos han sido muy solidarios con nosotros".

LAS TLAYUDAS DE LA CONTROVERSIA

EL TEATRO ES NUESTRA VIDA

Todos los productores, actores y las personas que forman parte de una obra de teatro han hecho su mejor esfuerzo para salir adelante, porque el teatro es su vida.

"Se recordará que el año pasado por ahí de septiembre, octubre se abrieron otra vez los teatros, porque iba a ver la oportunidad y se cerraron casi inmediatamente porque hubo contagios de covid en los teatros para los actores, entonces eso nos llevó a cerrar los espacios, ahorita vamos digamos empezando, espero que, con mayor fortuna. Un golpe como el que tuvimos nuevamente de otros dos años o de otro año en donde se tienen que cerrar definitivamente sería gravísimo. Sé perfectamente que los sobrevivientes haríamos el mejor esfuerzo de regresar porque el teatro es nuestra vida".

LA TECNOLOGÍA, SU ALIADA

El productor comentó que en este tiempo todos cayeron en depresión, en dolor por no poder pisar las tablas teatrales, por lo que entraron al mundo del zoom, del teatro en línea, pero aun así les faltaba el contacto con el público.

"Entramos al mundo del zoom, del teatro en línea y todo, pero no es lo mismo, todos los productores, directores coincidíamos en que es otro lenguaje, es otra forma. Lo hicimos porque lo necesitábamos tanto el público que nos buscaba como nosotros como actores, pero es muy frío, el teatro es un trabajo vivo, un trabajo en el que se interactúa con el público y el público lo necesita, nosotros lo necesitamos también para interactuar, para poder sentir la presencia de los corazones que nos visitan en el teatro, entonces sí suena horrible eso de que si ocurriese otro golpe de este tamaño que tuvimos hace dos años y todavía el año pasado sería terrible para nosotros".

EL TEATRO NO ES VISTO COMO UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD

Por su parte, Guillemo Wiechers, productor ejecutivo de "José El Soñador", en entrevista para YoSoiTú reconoció que el teatro en México es un paciente que ha sufrido y que sigue sufriendo las consecuencias de un largo covid, y que sigue luchando por cada bocanada de aire.

"La analogía que hago al hablar de una bocanada de aire se refiere al interés, a la reacción del público ahora que se ha retomado el entretenimiento en vivo, de por si el teatro no es visto en nuestro contexto como un servicio de primera necesidad, se le ve todavía como un gasto, siendo que debiera percibirse como una inversión, aun así el teatro, a pesar de la indiferencia, de la apatía con la que se manejaron las autoridades locales y federales durante el inicio de la pandemia de SARS-CoV-2 luchó con uñas y dientes por mantener vivo el anhelo, la pasión de quienes lo creamos, de quienes lo propiciamos, de quienes lo integramos".

FOTO: PINTEREST

EL TEATRO SEGUIRÁ VIVO

Pese a las adversidades, Tito quien también es actor, director, dramaturgo, músico, maestro y productor, aseguró que el teatro seguirá vivo porque la humanidad sigue viva, así que seguirán luchando para mantener vivo el teatro y recibir al público con los brazos abiertos.

"El teatro sigue vivo porque la humanidad sigue viva, el teatro seguirá vivo porque el ser humano lucha por sobrevivir y subsistir no importando las tormentas, no importando los golpes, no importando las enfermedades, siempre quedará alguien para levantar la bandera del teatro en el mundo entero, por consiguiente seguiremos luchando hasta nuestros últimos esfuerzos y alientos para que la bandera del teatro se mantenga alta, dichosa y lista para recibir con los brazos abiertos al público que nos quiera acompañar. ¡Que viva el teatro siempre! sin importar a los avatares a los que nos enfrentemos".

EL TEATRO EN MÉXICO SEGUIRÁ DANDO BATALLA

Wiechers expresó que el teatro en este país sigue siendo una de las ofertas más vastas que hay para educar, para entretener para hacer imaginar, pero el público se sigue mostrando renuente.

"Si uno se da una vuelta por Polanco, por la colonia Condesa un viernes, un sábado a las 10 de la noche, uno puede ser testigo de que los bares, los restaurantes están a reventar con gente que no guarda sana distancia, y quienes hacemos teatro nos la pasamos haciendo campañas para persuadir al público de que sea cual sea el texto de su interés, el elenco de su interés, el recinto que más cómodo le resulta tiene una experiencia de que va a estar protegida su seguridad, estará protegida su integridad".

Y añadió que, desde el Teatro Santa Catarina con 70 asientos, hasta el Teatro de los Insurgentes con sus casi mil butacas todos están haciendo un homenaje constante a quienes han construido el hábito del teatro en este país. Desde Miguel Sabido hasta Manolo Fábregas, de Marcial Dávila a Morris Gilbert, de Teatro UNAM, a la Compañía Nacional de Teatro, de Emilio Carballido a Tenesse Williams.

"El Teatro en México sigue vivo, sigue dando batalla, y ha sido por mérito propio, de cada uno de los que orgullosamente representamos una célula de este cuerpo, de este organismo".

AL RESCATE DE LOS TEATROS DEL IMSS

Este año, el IMSS también reactivó los teatros para fortalecer las actividades culturales, apoyar las artes escénicas y disminuir los efectos de la pandemia en la salud mental, garantizando la operatividad de los teatros, bajo protocolos sanitarios estrictos.

Mediante convenios con socios estratégicos, el Instituto ampliará la oferta cultural en la red teatral mediante la extensión de temporadas de puestas en escena, danza, conciertos y proyección de películas en teatros cubiertos, al aire libre y otros espacios del IMSS. También contemplan la reactivación comercial del Teatro Reforma "Juan Moisés Calleja".

Desde 1958 el IMSS creó una red de teatros en todo el país, que actualmente suma 38, 12 metropolitanos y 26 recintos en 21 estados para hacer accesible el arte para los derechohabientes y que ahora parece que tendrán un segundo aire con la actual administración que encabeza Zoé Robledo.

Aunque se ha cuestionado si hace algunos años se dejó en el abandono a estos teatros, cifras del Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos del IMSS muestran lo contrario, ya que en los últimos cinco años han generado ingresos por 129 millones 415 mil 468 pesos, y ha recibido al menos a 13 millones 919 mil 327 espectadores.

"Esta administración de Zoé Robledo tiene una alta vocación cultural, por lo que buscamos llevar obras de teatro de calidad y que además en su precio sean accesibles. Lo primero es un convenio con la Secretaría de Cultura, lo segundo una gira, para que en años posteriores se convierta en un festival de teatro del IMSS, en cada estado se hagan los convenios", señaló Olga Georgina Martínez Montañez, coordinadora de Bienestar Social del IMSS.

Benito Coquet fue el creador en el IMSS de la idea de que la atención a los derechohabientes del Instituto debía ser integral: instalaciones dedicadas a la salud, pero también recreación, deporte y cultura. De ahí surgió la idea de crear los teatros.

El primer teatro del IMSS que se construyó fue el Julio Prieto, mejor conocido como Teatro Xola, que se inauguró el 19 de mayo de 1960, iniciando también el Programa de Teatro del IMSS con la obra Marcopolo, dirigida por Ignacio Retes.

Los teatros del Seguro Social estuvieron cerrados entre 12 y 19 meses, hubo aforos reducidos al 30 y 75%, por lo que hubo una disminución de los ingresos durante el periodo 2020 y 2021, al cancelarse eventos de todo tipo.

¿QUÉ ES EL TEATRO?

Es un movimiento cultural que tiene trascendencia mundial y que se caracteriza por una puesta en escena de un grupo de comediantes y artistas, frente a un auditorio y donde asisten un gran número de espectadores. Es una de las artes escénicas más importantes, que conjuga una gran variedad de elementos que, al unirlos, dan como resultado un mágico espectáculo.

"En lo personal yo creo que el teatro es una de las herramientas más importantes del ser humano tanto en su evolución en la historia de la humanidad, es una medicina para el alma que necesitamos siempre, gracias al arte y en específico al arte teatral pudimos los seres humanos de todo el orbe aliviar nuestro corazón, aliviar nuestra alma en medio del dolor tan terrible que provocó esta enfermedad tan espantosa. El teatro es el reflejo del alma, el reflejo del pensamiento del ser humano, ese es el teatro y lo necesita el hombre para poder seguir vivo, y poder tener una esperanza para un futuro mejor", concluyó Tito Dreinhüffer.

MUJER ESCAPA DE LA GUERRA EN UCRANIA CON 20 PERRITOS EN SU AUTO