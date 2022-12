Isabel Preysler anunció su ruptura con Mario Vargas Llosa tras casi ocho años de relación.

"Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", declaró a la revista "¡HOLA!".

Y agregó que no quiere dar ninguna declaración sobre su ruptura con el escritor peruano, pero dejó en claro que no hay vuelta atrás, ni terceras personas.

"No quiero dar ninguna declaración, y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión. No hay vuelta atrás, y no hay terceras personas".

¿DE QUÉ MURIÓ EL NIETO DE BOB MARLEY?

ISABEL PREYSLER Y MARIO VARGAS LLOSA PONEN FIN A SU RELACIÓN

La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa llega después de casi ocho años de relación en la que el Nobel de Literatura y la mamá de Enrique Iglesias tenían planes de boda, pues formaban una de las parejas más sólidas desde el 2015 que empezaron.

Al parecer, los celos infundados podrían ser la causa de su repentina separación.

"Los últimos meses no han sido sencillos y la convivencia se había vuelto difícil debido a sus diferentes trabajos", reveló una fuente allegada a la expareja.

A mediados de diciembre, tras una escena de celos, el escritor habría abandonado la casa de su pareja en la que ambos convivían, instalándose en su domicilio en el centro de Madrid, pero esta no era la primera vez que el escritor abandonaba la casa, ya había sucedido en una ocasión anterior por la misma causa.

Hasta el momento, Mario Vargas Llosa no se ha pronunciado al respecto, pero continúa con su vida de manera normal.

LA HISTORIA DE AMOR DE ISABEL PREYSLER Y MARIO VARGAS LLOSA

Todo empezó cuando el escritor acababa de separarse de su mujer, Patricia Llosa, de la que se divorció en 2016, mientras que Isabel Preysler llevaba un tiempo soltera desde que, en septiembre de 2014, murió su marido, el exministro Miguel Boyer. Antes estuvo casada con el cantante Julio Iglesias, con quien tuvo tres hijos.

Sin embargo, la socialité y el escritor se conocían de antes, pues en 1986 Preysler le hizo una entrevista para para la revista "¡HOLA!" a Vargas Llosa. Pero fue 30 años después cuando coincidieron en un viaje organizado por Porcelanosa marca de la que Isabel Preysler es cara visible desde hace años para visitar al entonces príncipe Carlos de Inglaterra en el palacio de Buckingham.

¿LISTA PARA RECIBIR EL 2023? ESTOS LOOKS EN TENDENCIA PUEDE SER UNA OPCIÓN

(Lérida Cabello)