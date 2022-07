Familia de Frida Kahlo pide a Puma retirar línea de ropa inspirada en la artista, que lanzó hace unos días, por incumplir un acuerdo.

Aunque los herederos han intentado la disolución del acuerdo, Frida Kahlo Corporation se ha negado, alegando que todos los derechos le fueron cedidos a la empresa.

"Todos los derechos presentes y futuros que tenía con la señora Isolda Pinedo en relación a Frida Kahlo y todo lo relacionado con la misma fueron cedidos a Frida Kahlo Corporation posterior a la recepción de un pago de una suma importante hecho a las señoras Isolda Pinedo, Mara Cristina Teresa Romeo y Mara de Anda Romeo".

¿CÓMO PROTEGER TU INFORMACIÓN BANCARIA SI TE ROBAN EL CELULAR?

FAMILIA DE FRIDA KAHLO PIDE A PUMA RETIRAR DEL MERCADO LÍNEA DE ROPA

Por medio de una carta, el equipo legal de Mara Romeo, sobrina nieta de la pintora mexicana, da siete días a la marca para retirar todo el contenido, producción y promoción de estos productos, de lo contrario emprenderán acciones legales.

"Nos vemos en la obligación de solicitarle que se abstenga de participar, directa o indirectamente, en cualquier iniciativa comercial que implique la utilización del nombre o la imagen de la pintora Frida Kahlo. Si en e transcurso de los próximos siete días, no nos comunica formalmente su decisión de retirarse definitivamente de la promoción procederemos sin más a ampliar subjetivamente contra usted la demanda que se está sustanciando ante la jurisdicción española", señala la carta que compartió El País.

FOTO: TOMADA DE IG @rennotni

LA COLECCIÓN INSPIRADA EN FRIDA KAHLO

Puma se alió con la Corporación Frida Kahlo para este proyecto, empresa que cuenta con los derechos de la marca Frida Kahlo y dieron su autorización, por lo que la sociedad panameña acusa a la familia de crear conflictos mediáticos en lugar de apoyar el trabajo de la corporación para generar interés en el arte.

La colección ofrece diseños inspirados en frases de Kahlo y sus pinturas. Tenis, crop tops, leggins y una chamarra reversible con la imagen de Las dos Fridas, en la que, por un lado, se presenta un diseño de color sólido, acompañado de una corona de flores en la capucha y, del otro, un gráfico all over que proyecta una apariencia distinta, es parte de lo que la marca ofrece a sus clientes, como parte de la iniciativa "She Moves Us".

Esta no es la primera vez que la familia tiene problemas con alguna empresa, hace cuatro años pidieron a Mattel frenar la comercialización de una muñeca Barbie inspirada en Frida Kahlo, aunque en un inicio en México se detuvo la venta, después se levantaron las medidas legales en contra de la corporación.

VANESSA BAUCHE HABLA DEL ABUSO QUE VIVIÓ EN "GUERRA DE VECINOS"

(Lérida Cabello)