"En el lugar de los hechos", un libro que plasma el lado humano de Jorge Zarza

Cuando entré al Palacio de la Moneda el presidente me saluda, yo no iba preparado para la entrevista, hice preguntas muy sosas, que evidenciaron mi ignorancia y él a pesar de todo fue generoso en sus respuestas. Imagínate, estar frente a un líder y no prepararte fue una dura lección, fatal, no fue fácil, hay que contar cuando no nos va bien.