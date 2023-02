Subastarán varias cartas escritas por Lady Di, en las que revela a dos de sus amigos cómo enfrentó el divorcio del Príncipe Carlos de Gales.

Diana y Carlos estuvieron casados durante 11 años, se separaron en 1992, haciendo oficial su divorcio en 1996, y tuvieron dos hijos el Príncipe Guillermo, heredero a la corona, y el Príncipe Enrique, quien se separó de la Familia Real.

Dichas cartas fueron redactadas sobre el papel oficial del Palacio de Kensington y enviadas por la Princesa Diana a sus amigos Susie y Tarek Kassem entre 1995 y 1996, un año antes de su muerte, por lo que ahora ellos tomaron la decisión de compartir las cartas, luego de 25 años de conservarlas.

Lady Di conoció a los Kassem en 1995 y se volvieron amigos cercanos, tanto, que les confió todos los detalles del proceso de divorcio de Carlos y sus temores de que los teléfonos del Palacio de Kensington estuvieran intervenidos.

En una de las cartas fechada el 17 de febrero de 1996 se lee:

"Querida Susie. Gracias por todas las cosas lindas que me dijiste por teléfono esta noche... No tienes idea de la alegría y la confianza que tú y Tarek han introducido en mi vida y me considero extremadamente afortunada porque tanto Tarek como tú creen en mí. Con amor, Diana".

Las cartas de Lady Di donde habla de su divorcio serán subastadas en lotes individuales el 16 de febrero por Lay´s Auctioneers. Las ganancias obtenidas serán destinadas a alguna de las organizaciones benéficas que eran apoyadas por la princesa, a petición de Susie y Tarek Kassem.

En un comunicado Lay´s Auctioneers adelantó que algunas de las cartas "mencionan el enorme estrés que estaba experimentando durante los periodos de angustia pública, pero su fuerza de carácter y su disposición generosa e ingeniosa brillan".

"Es una colección de correspondencia extraordinariamente conmovedora, escrita por una de las mujeres más importantes e influyentes del siglo 20, y documenta una de sus amistades más valiosas y significativas durante los dos últimos años de su vida".

(Lérida Cabello)