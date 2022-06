Hay gente que dice que no funciona si no toma una taza de café por las mañanas. Otros más, aseguran que, para terminar de despertarse lo hacen con la ayuda del café. Esta bebida es de las más consumidas no solo en nuestro país, si no a nivel mundial.

Foto Pexels

De acuerdo con datos arrojados por Profeco en 2018, un 85% de los mexicanos toman de una hasta tres tazas de café al día, siendo los hombres los que más consumen, 3 de 2 comparadas con las mujeres. Po su parte, el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, estima que en México el consumo aumenta hasta en un 2% cada año.

Foto Pexels

Aunque su principal o más conocido beneficio es el de ayudar a despertar. La gran mayoría de la gente se inicia en el consumo del café, además por su sabor, porque lo considera el mejor estimulante para mejorar algunas funciones cognitivas, acelerar la actividad cerebral y activar la memoria. Pero, la realidad es que el café tiene más beneficios que este.

Una de las propiedades del café es que es vasodilatador, por lo que su consumo ayuda a contrarrestar los dolores de cabeza que suelen aparecer de manera esporádica, gracias a su efecto anti analgésico.

Muy de la mano con su efecto estimulante, que ayuda a despertar o mantener el organismo activo y en estado de alerta, el café es un buen alimento para los atletas ya que su consumo impacta en el sistema nervioso, lo que se traduce en un aumento del rendimiento.

Foto Pexels

Por si no lo sabías el café es un aliado para aquellas personas interesadas en perder peso. Esto se debe a que al entrar en el organismo estimula la termogénesis, que es el proceso metabólico que ayuda al organismo a desechar o quemar los depósitos de grasa. Claro que para que surja efecto, debe beberse sin crema, leche y azúcar. Para que tomes nota.

Foto Pexels

En temas de salud, luego de que se asegurara que el café podría ser el responsable de la aparición de ciertos tipos de cáncer, finalmente se confirmó que no, que el café no tiene ningún efecto para desarrollarlo. Al contrario, se reveló que su consumo moderado ayuda a reducir la incidencia de algún tipo de cáncer, como de endometrio, hígado y próstata, entre otros.

Foto Pexels

Otra de las ventajas de su consumo en temas de salud, es que el café también contribuye significativamente a disminuir enfermedades neurodegenerativas, principalmente el mal de Parkinson y el Alzheimer.

El Instituto de Información Científica sobre el Café reveló, tras un estudio, que el tomar hasta cuatro tazas de café al día reduce hasta un 25% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, sin importar el sexo del paciente.

El National Institute of Health confirmó, luego de un exhaustivo estudio, que el consumo de café ayuda a reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

Foto Pexels

El café es uno de los muchos alimentos ricos en antioxidantes, por lo que se confirma que beberlo diariamente contribuye a retardar el deterioro celular, que se traduce en el retraso de la aparición de los signos de envejecimiento.

Foto Pexels