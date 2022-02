Tú sabes ¿cuántos vasos de agua beber al día?

Por extraño que llegue a escucharse hay personas que no están acostumbradas a beber agua natural o simple a lo largo del día; al contrario, el único consumo de líquidos lo hacen a través de bebidas azucaradas, jugos procesados y, en el peor de los casos, refrescos.

El tener este mal hábito puede acarrear graves consecuencias en nuestra salud. Más allá de orinar de color amarillo o incluso algún tono más oscuro—que es una alerta que nos indica que nos hace falta hidratarnos de manera saludable—, nuestro cuerpo lo resiente inmediatamente al presentar dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo y humor, dolores musculares y calambres, deshidratación en la piel hasta efectos más drásticos, como una baja de la función cognitiva y de la presión arterial, esto a consecuencia de que el cerebro deja de funcionar correctamente por la falta de agua en el organismo.

Por ello, es importante beber agua natural constante a lo largo del día, de preferencia simple o de sabores, pero con poca azúcar.

Ante la pregunta sobre cuántos vasos al día son los recomendados, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que, a partir de los 14 años, una mujer debe consumir hasta 2 litros al día, mientras que los hombres deben beber hasta 2.5 litros.

Aunque la indicación resulta muy precisa y fácil de comprender, incluso de llevar a cabo, existen ciertos factores que se deben también considerar, pues de ellos dependerá que varie el volumen de agua que se tiene que beber.

El medio ambiente

No es lo mismo los climas cálidos, como las zonas de playa, a los sitios fríos. Así que dependiendo de dónde nos encontremos es como debemos considerar un extra de ingesta de líquidos. En zonas muy calientes será normal que el cuerpo nos exija mantenernos más frescos, y debido a la sudoración, es que nos requerirá reponer ese líquido perdido. Ojo, el estar en zonas de frío no significa que podamos no cumplir con nuestra cuota diaria de consumo de agua, ésta se mantiene.

Enfermedad

Cuando nos sentimos mal a causa de alguna enfermedad es cuando más debemos procurar nuestra salud, por ello, siempre será recomendable mantener la ingesta suficiente de líquidos, en especial cuando se trata de padecimientos comunes como gripa, fiebre, o problemas estomacales que inciten al vómito y la diarrea. En estos casos, la pérdida de líquido puede llegar a ser inevitable, por lo que será nuestra responsabilidad no dejar de beber agua. Incluso, se puede combinar con algún suero, siempre y cuando tu médico te lo sugiera.

Embarazo

Para evitar complicaciones o afectaciones tanto al bebé como a la propia mamá, durante este periodo la mujer debe ser muy responsable en consumir su dosis de agua correspondiente. Incluso puede aumentar su ingesta con algunos vasos extras, que le permitan que su organismo trabaje sin complicaciones.

Ejercicio

La actividad física es un primer aspecto a considerar. Si una persona practica algún deporte o hace ejercicio, su consumo aumentará en respuesta del entrenamiento que realice. Es decir, además de los 2 litros o 2.5 litros que sugiere la OMS, debe considerar un extra que corresponde a la exigencia del cuerpo durante el desarrollo de su rutina completa, por lo que al final sumará más de lo que se recomienda, sin que llegue a tener consecuencias en su salud.

Tomando en cuenta estos aspectos, es como se descarta la popular idea de que toda persona debe, por obligación, beber ocho vasos de agua diaria. Al contrario, todo dependerá de sus condiciones, residencia y estilo de vida que tenga.

Beneficios a la salud

Además de mantenernos hidratados, el beber suficiente agua atrae más beneficios a la salud. Uno de ellos es mantener saludables los riñones, que son los responsables de hacer la limpieza de todo lo que ingerimos, al eliminar los desechos tanto sólidos y líquidos.

Como lo mencioné anteriormente, en zonas muy cálidas el cuerpo reacciona ante el aumento de temperatura y comienza a sudar para regular la temperatura. Por ello es importante hidratarse de manera adecuada para que el cuerpo se mantenga fresco.

Más allá de un tema de vanidad, la piel se ve beneficiada cuando estamos bien hidratados, pues hace que se mantenga limpia, libre de cualquier residuo como grasa y suciedad, que los expulsa a través de la sudoración.

No hay dieta en la que no se exija cumplir con la cuota de litros por día, entre otras cosas porque contribuye a mejorar el metabolismo, lo que ayuda a activar el sistema digestivo.

Sumado al anterior punto, el agua ayuda a hacerle frente al estreñimiento, un problema muy común que se acentúa conforme pasa el tiempo. Combinado con una dieta alta en fibra, mejorará notablemente tu digestión y este terrible problema estomacal.

Además de los riñones, el resto de los órganos se mantienen saludables pues ayuda a que se mantengan saludables y en completo funcionamiento.